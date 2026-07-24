ದೇಸಿ ಬೈಕ್ ಪ್ರಿಯರ ಕನಸು ನನಸು: 'ಹೋಂಡಾ ಇಂಡಿಯಾ'ದ ಬಗೆಬಗೆ ಬಣ್ಣದ CB500- ವಿಶೇಷತೆ ಏನು
ಹೋಂಡಾ ತನ್ನ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ CB500 ಬೈಕನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಜನಪ್ರಿಯ CB350 ಯ ದೊಡ್ಡ ಆವೃತ್ತಿಯಂತೆ ಕಂಡರೂ, 501cc ಎಂಜಿನ್, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ CB350 ಶ್ರೇಣಿಗೂ ಹೊಸ ಬಣ್ಣಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
ಹೊಸ CB500 ಅನಾವರಣ
ಹೋಂಡಾ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಹೊಸ CB500 ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಲು ಇದು ಜನಪ್ರಿಯ ಹೋಂಡಾ CB350 Hness ನ ದೊಡ್ಡ ಆವೃತ್ತಿಯಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಕೆಲವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. 350cc ವಿಭಾಗದಿಂದ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಸವಾರರಿಗೆ ಇದು ಸಕತ್ ಖುಷಿಕೊಡುವ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಕಂಪೆನಿಯು ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ CB350 ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಹೊಸ ಬಣ್ಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ.
ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲುಕ್
CB500 ನ ವಿನ್ಯಾಸವು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವಂತಿದೆ. ಇದು ದುಂಡಗಿನ LED ಹೆಡ್ಲೈಟ್, ಟಿಯರ್ಡ್ರಾಪ್-ಆಕಾರದ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಉದ್ದವಾದ, ಸಿಂಗಲ್-ಪೀಸ್ ಸೀಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಆಕರ್ಷಕ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಬೈಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಪ್ಪು ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ರೆಟ್ರೊ-ಶೈಲಿಯ ಹಳದಿ ಪಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೈಕ್ ಈಗ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಎಂಜಿನ್ ಕೇಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಿನಿಶ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮ್ನ ವ್ಯಾಪಕ ಬಳಕೆಯು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೋಂಡಾ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತದೆ: ಅಲಾಯ್, ಸ್ಪೋಕ್ ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಸ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪೋಕ್.
ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ
ಹೊಸ CB500 501cc, ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್, ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು 28.1PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 43.3Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. 500cc ಬೈಕ್ಗೆ ಪವರ್ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು ತೋರದಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಬಲವಾದ ಟಾರ್ಕ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ದೈನಂದಿನ ನಗರ ಚಾಲನೆ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕ್ರೂಸಿಂಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಕ್ ಗೈಟರ್
ಇದು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಕ್ ಗೈಟರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫೋರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್-ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಟ್ವಿನ್ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೈಕ್ ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಸ್ ಕ್ರಾಸ್-ಸ್ಪೋಕ್ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 19-ಇಂಚಿನ ಚಕ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 18-ಇಂಚಿನ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ. ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸೆಟ್, ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS ಮತ್ತು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಎಳೆತ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅನಲಾಗ್ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್ ಸೇರಿವೆ.
CB350 ಸರಣಿಗೆ ಹೊಸ ಬಣ್ಣಗಳು
ಹೊಸ CB500 ಜೊತೆಗೆ, ಹೋಂಡಾ ತನ್ನ 350cc ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ (CB350, CB350RS, ಮತ್ತು CB350C) ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ಗಳು ಈಗ ಹೊಸ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಧುನಿಕ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಕೇವಲ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ನವೀಕರಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮೂರು ಮಾದರಿಗಳ ಎಂಜಿನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ.
ಬೈಕ್ದೇಖೋ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ
ಹೋಂಡಾ CB500 ಜನಪ್ರಿಯ CB350 ನ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆವೃತ್ತಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸ ಪರಿಚಿತವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಎಂಜಿನ್, ದೊಡ್ಡ ಚಕ್ರಗಳು, ಗ್ಯಾಸ್-ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫಿನಿಶ್ಗಳು ಅದರ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಬೈಕ್ CB350 ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಸವಾರರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.