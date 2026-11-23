ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಸುವ ಮೊದಲು ಇಸ್ರೋದ 'ಭುವನ್' ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬಳಸಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಇದು ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ (ಕೊಳವೆಬಾವಿ) ಕೊರೆಸುವ ಮುನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಆಳದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲವಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಲು ಬಯಸುವವರು ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ ಹಾಗೂ ಎಷ್ಟು ಆಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕೃಷಿಕರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಕೆರೆ ಅಥವಾ ನದಿ ನೀರಿನ ಬದಲಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳನ್ನೇ (Borewells) ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಸುವಾಗ, ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಆಳದವರೆಗೆ ಕೊರೆಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ಕರೆಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ISRO) ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿರುವ 'ಭುವನ್' (Bhuvan) ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡೇಟಾ ಮೂಲಕ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಇಸ್ರೋದ 'ಭುವನ್' ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿರುವ 'ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್' (Ground Water Prospects) ಹಾಗೂ 'ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್' (Ground Water Information System) ಮೂಲಕ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊರೆಸಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಆಳದವರೆಗೆ ಕೊರೆಸಬೇಕಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀರು ಎಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೇವಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಥವಾ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ವೆಬ್ಸೈಟ್ ತೆರೆಯಿರಿ: ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ರೌಸರ್ (Browser) ತೆರೆದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋದ ಅಧಿಕೃತ ISRO Bhuvan Ground Water Information System ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ.
ಮ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ: ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ 'Ground Water Prospects' ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ (Select) ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹುಡುಕಿ: ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ, ತಾಲೂಕು/ಮಂಡಲ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಳಸಿ: ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಾಗದಲ್ಲಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ) ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು, ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ (Google Maps) ಮೂಲಕ ಆ ಸ್ಥಳದ ಲೊకేಶನ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇಸ್ರೋ ಭುವನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವೂ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಲೆಜೆಂಡ್ (Legend) ಪರಿಶೀಲಿಸಿ: ಮ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಆಕೃತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಅಂದಾಜಿಸಬಹುದು. ಮ್ಯಾಪ್ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ 'Legend' ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ತೆರೆದರೆ, ಮ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಗೆರೆಗಳ ಮಾದರಿಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು.
ಮ್ಯಾಪ್ನ ಬಣ್ಣಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ ನೀರಿನ ಇಳುವರಿ ವಿವರ!
ಮ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ನೀರು (Yield in Litres Per Minute - LPM) ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು:
- 800 LPM ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ: ಅತ್ಯಧಿಕ ನೀರಿನ ಇಳುವರಿ (Highest yield) ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ.
- 400 – 800 LPM ಇದ್ದರೆ: ಅಧಿಕ ನೀರಿನ ಇಳುವರಿ ಸಿಗುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.
- 200 – 400 LPM ಇದ್ದರೆ: ಉತ್ತಮ ನೀರಿನ ಇಳುವರಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
- 100 – 200 LPM ಇದ್ದರೆ: ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನ ಇಳುವರಿ ಇರುತ್ತದೆ.
- 50 – 100 LPM ಇದ್ದರೆ: ಸೀಮಿತ (Limited) ನೀರಿನ ಇಳುವರಿ ಇರುತ್ತದೆ.
- 30 – 50 LPM ಇದ್ದರೆ: ನೀರಿನ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು.
- 20 – 30 ಹಾಗೂ 10 – 20 LPM ಇದ್ದರೆ: ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ.
ಗೆರೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ (Line Patterns) ನೀರಿನ ಆಳ ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುವ ಗೆರೆಗಳ ಮಾದರಿಯನ್ನು (Line patterns) ಗಮನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಳದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು: ಮ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದೊಂದಿಗೆ (Yellow colour) 30–80 ಮೀಟರ್ಗಳ ಗೆರೆಗಳ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 30 ರಿಂದ 80 ಮೀಟರ್ ಆಳದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ರಿಂದ 100 LPM ವೇಗದ ನೀರಿನ ಇಳುವರಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.