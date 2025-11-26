ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಇದೀಗ ಐಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಹೊಸ ಫಿಚರ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡೂ ಖಾತೆಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ವಾಟ್ಸಾಪ್ (WhatsApp) ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯು ಇದೀಗ ಐಫೋನ್ (iPhone) ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ, ಐಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಸಹ ಒಂದೇ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು (Dual WhatsApp Accounts) ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಈಗಾಗಲೇ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ (Android) ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು. ಈಗ ಐಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರುಸಹ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಐಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಒಂದೇ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ (WhatsApp Business) ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಥರ್ಡ್-ಪಾರ್ಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹೊಸ ಖಾತೆ ಸೇರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಅನೇಕ ಬೀಟಾ ಪರೀಕ್ಷಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ 'ಹೊಸ ಖಾತೆ ಪಟ್ಟಿ' (Account List) ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಬೀಟಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಎರಡು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇದರ ಸೆಟಪ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ WhatsApp ಬಿಸಿನೆಸ್ ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ (Companion) ಖಾತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ (QR Code) ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಸೆಟಪ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ದ್ವಿತೀಯ ಖಾತೆಯ ಚಾಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಖಾತೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ
ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಒಂದೇ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎರಡೂ ಖಾತೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರರ್ಥ:
- ಚಾಟ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ಗಳು (Chat Backups)
- ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದ್ಯತೆಗಳು (Notification Preferences)
- ಇತರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು
ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎರಡು ಖಾತೆಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು.
ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ:
ಇದಲ್ಲದೆ, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಖಾತೆಯನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದರೆ (Suspended) ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಖಾತೆ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಏಕೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಕೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸರಳ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಸಲಿವೆ.