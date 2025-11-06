ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ವಾಟ್ಸಾಪ್ 'ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್' ಎಂಬ ಹೊಸ ಭದ್ರತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಫೀಚರ್, ಐಪಿ ವಿಳಾಸ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಪರಿಚಿತರಿಂದ ಬರುವ ಮೀಡಿಯಾ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್
WabbitInfo ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, WhatsApp ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಖಾತೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳ ಮೋಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಭದ್ರತಾ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ರೀಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೆಟಿಂಗ್ ಫಿಚರ್ಸ್ ಕೆಲವು ರಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸುಧಾರಿತ ಭದ್ರತಾ ಸುರಕ್ಷತೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕರೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ WhatsApp ನ ಸರ್ವರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ರೂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ಡೇಟಾದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಇದು IP ವಿಳಾಸ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಇದು ಅಪರಿಚಿತ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಫೈಲ್ ಲಗತ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮಾಲ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಫಿಶಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು, ವೀಡಿಯೊಗಳು ಅಥವಾ ದಾಖಲೆಗಳ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಅಂತಹ ಖಾತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಠ್ಯ ಸಂದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ಫೀಚರ್ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ
ಚಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಪೂರ್ವವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ವವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರ ಐಪಿ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೊಸ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ, ಲಿಂಕ್ ಪೂರ್ವವೀಕ್ಷಣೆಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಡೇಟಾ ಸೋರಿಕೆ ಅಥವಾ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಆಯ್ಕೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನ ಗೌಪ್ಯತೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಭದ್ರತಾ ಮೋಡ್ನ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ಭದ್ರತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕದಂದು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ನವೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.