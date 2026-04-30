ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಸೀರೀಸ್, ಹಿಂದಿನ ಟೆನ್ಸರ್ G5 ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಟೆನ್ಸರ್ G6 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ 4.11GHz ಕ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್, ಅಂದ್ರೆ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ಸೀರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಟೆಕ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಜೋರಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಂದಿದ್ದ ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಸೀರೀಸ್ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಅದ್ರಲ್ಲಿದ್ದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಟೆನ್ಸರ್ G5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವು. ಆದ್ರೆ, ಈಗ ಬರ್ತಿರೋ ಹೊಸ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಇನ್ನೂ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದ ಟೆನ್ಸರ್ G6 ಚಿಪ್ ತರಲಿದೆ ಅಂತ ವರದಿಗಳು ಹೇಳ್ತಿವೆ.
ಟೆಕ್ ವಲಯದ ಮಾಹಿತಿದಾರರ ಪ್ರಕಾರ, ಟೆನ್ಸರ್ G6 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಏಳು ಕೋರ್ನ ಸಿಪಿಯು ಇರಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಫಿಶಿಯನ್ಸಿ ಕೋರ್ಗಳು, ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಕೋರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರೈಮ್ ಕೋರ್ ಇರಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಇದರ ಪ್ರೈಮ್ ಕೋರ್ 4.11GHz ವರೆಗೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನೀಡಲಿದೆ. ಇದು ಹಳೆಯ ಚಿಪ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಫೋನ್ನ ವೇಗವನ್ನು ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಟೆನ್ಸರ್ G5 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನ ಪ್ರೈಮ್ ಕೋರ್ ಕೇವಲ 3.78GHz ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ ನೀಡ್ತಿತ್ತು.
ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್
ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗೂಗಲ್ ಟೆನ್ಸರ್ G6 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ PowerVR C-Series GPU ಬಳಸಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೈ-ಎಂಡ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಅನುಭವ ಸಿಗಲಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಈ ಹೊಸ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11, ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ಪ್ರೊ, ಮತ್ತು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ಪ್ರೊ ಎಕ್ಸ್ಎಲ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಿದೆ. ಈ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿಗೆ 'ಕ್ಯೂಬ್ಸ್', 'ಗ್ರಿಸ್ಲಿ' ಮತ್ತು 'ಕೊಡಿಯಾಕ್' ಅಂತ ಕೋಡ್ ನೇಮ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.
ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿ 6.3 ಇಂಚಿನ LTPO ಅಮೋಲೆಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಹೈ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, 12GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇರಲಿದೆ ಅಂತ ವರದಿಗಳು ಹೇಳ್ತಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ 5,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ M90 ಮೋಡೆಮ್ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ, ಗೂಗಲ್ ಈ ಯಾವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಈ ಹೊಸ ಟೆನ್ಸರ್ G6 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಕ್ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಗರಿಗೆದರಿವೆ.