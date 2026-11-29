ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದ ನಡುವೆ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು (AQI) ತಿಳಿಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಪ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮೂಲಕವೇ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
ಚಳಿಗಾಲದ ಶುರುವಾದರೂ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಏರು-ಪೇರುನಿಂದ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಹವಾಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ದೆಹಲಿಯಂತಹ ನಗರಗಳು ಅದೆಷ್ಟು ವಿಷಕಾರಿ ಗಾಳಿ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡುವುದೇ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುವಂತಿದೆ. ಇನ್ನು ಚಳಿಗಾಲ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದ ಮಟ್ಟವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ, ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಜನರ ಚಿಂತೆ ಏನೆಂದರೆ ಇಂದು ನಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು.
ಇದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಆಪ್ ಗಳಾಗಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ನಿಂದಲೇ ನೀವು ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಗುಣಮಟ್ಟ (AQI) ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ವಿಶಿಷ್ಠ ಫಿಚರ್ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅನೇಕರು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಲೂ ಟಿವಿಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಪ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹದು. ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಕೇವಲ ದಾರಿ ತೋರಿಸೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಸುತ್ತಲಿನ ಗಾಳಿಯ ಶುದ್ಧತೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
Google Maps ನಲ್ಲಿ AQI ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಥವಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ.
ಬಳಿಕ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ (Google Maps) ನಿಮ್ಮ ಊರು, ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ನಗರ, ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳದ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ (Air Quality Index) ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಹಂತ 1: Google Maps ತೆರೆಯಿರಿ
ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ Google Maps ಆ್ಯಪ್ ತೆರೆಯಿರಿ. ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆನ್ ಇರಲಿ.
ಹಂತ 2: Layers ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ
ಈಗ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ Layers(ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ) ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಹಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಹಂತ 3: Air Quality ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ
ಈಗ ಡಿಸ್ಪಲೇ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ Air Quality ಕಾಣಿಸಿದರೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನೀವು ಇರುವ ಏರಿಯಾ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳದ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಣಿಸದಿದ್ದರೆ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಲೋಕೇಶನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರುವ ಊರು, ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು ಸರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹುಡುಕಿ. ಮೇಲಿನಂತೆ ಮತ್ತೆ ಲೇಯರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವು ವಿವಿಧ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ, ಉಪಗ್ರಹ, ಹವಾಮಾನ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಪನದೊಂದಿಗೆ ತುಸು ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಆಗಬಹುದು.
ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವಾಯು ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ AQI ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಹೊರಾಂಗಣ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.