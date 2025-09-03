ChatGPT ಬಳಕೆದಾರರು ಬುಧವಾರ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಗಿತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು, ಇದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹತಾಶೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತು. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ AI ಆದ ಜೆಮಿನಿ AI, ಈ ಸ್ಥಗಿತದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.3): ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ChatGPT ಯೂಸರ್ಗಳು ಬುಧವಾರ ಪ್ರಮುಖ ಔಟೇಜ್ಅನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹತಾಶೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾಋಏ. ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ವೇದಿಕೆಯಾದ Downdetector, ಕಳೆದ 30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ChatGPT ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಔಟೇಜ್ ದೂರುಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಅಡಚಣೆಯು ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಳಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಡೌನ್ಡೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಔಟೇಜ್ಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೂಗಲ್ನ ಜೆಮಿನಿ ಎಐ ಅದ್ಭುತ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಭಿನ್ನ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಜೆಮಿನಿ ಎಐ, ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಎಐ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಔಟೇಜ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣವೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿಯ ಹೊರತಾಗಿ ನೀವಿ ಜೆಮಿನಿ ಎಐ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಿಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಎಐ ಹಾಗೂ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ಕೊಪಿಲಟ್ ಅನ್ನೂ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಉತ್ತರ ನೀಡಿದೆ.
ಜೆಮಿನಿ ಎಐ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ
ಇಂದು (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3, 2025) ChatGPT ಯಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಯೂಸರ್ಗಳ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿವೆ, ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು OpenAI ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪೇಜ್ ವರದಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾಗಶಃ ಔಟೇಜ್: ಸಮಸ್ಯೆಯು ಶಾಸ್ವತ ಔಟೇಜ್ ಅಲ್ಲ. ಭಾಗಶಃ ಔಟೇಜ್ನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಯೂಸರ್ಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದಿರುವುದು ಅಥವಾ ಅವರ ಚಾಟ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು.
ಗುರುತಿಸಲಾದ ಕಾರಣ: OpenAI ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪೇಜ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪರಿಹರಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ವೆಬ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ "ಫ್ರಂಟ್ಎಂಡ್ ಗ್ಲಿಚ್" ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಯೂಸರ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿದೆ, ಆಧಾರವಾಗಿರುವ AI ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲ.
ಬಾಧಿತ ಸೇವೆಗಳು: ವೆಬ್, ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿನ ಚಾಟ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಾಧಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, API ಗಳು, ಇಮೇಜ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಬ್ಯಾಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಯಗಳಂತಹ ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಸೇವೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಯೂಸರ್ಗಳ ಹತಾಶೆ: ಕೆಲಸ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ChatGPT ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಅಡಚಣೆಯು ಹತಾಶೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಡೌನ್ಡೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಂತಹ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತದ ವರದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ.
ಶಿಫಾರಸುಗಳು: ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ, ಬ್ರೌಸರ್ ಕ್ಯಾಶೆ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು, ಡಿವೈಸ್ಅನ್ನು ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರ ಎಂದಿದೆ.
ಪರ್ಯಾಯಗಳು: ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಬಳಕೆದಾರರು ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಕೊಪಿಲಟ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ AI ನಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವೇದಿಕೆಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವುಗಳು ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.