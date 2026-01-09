ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿ ಪ್ರಮುಖ ನಗರದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ ಟೆಕ್ ಆನ್ ವೀಲ್ಸ್ ಆರಂಭ, ಮನೆಬಾಗಿಲಲ್ಲೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಜ.09) ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಿಸಿದರೆ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಬಹುತೇಕರು ಸರ್ವೀಸ್, ಸಣ್ಣ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಭಾರತದೆಲ್ಲೆಡೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತನ್ನ ಪರಿಹಾರಗಳ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಡೆಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ ಟೆಕ್ ಆನ್ ವೀಲ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಜನವರಿ 2026ರಿಂದ ಜೂನ್ 2026ರವರೆಗೆ, ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅನುಭವ ಕೇಂದ್ರವು 20 ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ 80 ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಜನವರಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ಪಶ್ಚಿಮ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಭಾರತದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಾ, ಕೊನೆಗೆ ದೇಶದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ, ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಹಲವಾರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಐಟಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರ ಬಾಗಿಲಿನವರೆಗೂ ಸೇವೆ
ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ಗಳು, ಸರ್ವರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪೆರಿಫೆರಲ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಡೆಲ್ ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪರಿಹಾರಗಳ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ಬಾಗಿಲಿನವರೆಗೂ ನೇರವಾಗಿ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ವ್ಯವಹಾರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಉತ್ತೇಜಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾರ್ಯಬಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ಶಕ್ತಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ನೇರ ಅನುಭವದಿಂದ ಅರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಡೆಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಮನೀಶ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂಬಸಿ ಗಾಲ್ಫ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಡೆಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಟೆಕ್ ಆನ್ ವೀಲ್ಸ್ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡೆಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ನಲ್ಲಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಾವೀನ್ಯತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. "ಟೆಕ್ ಆನ್ ವೀಲ್ಸ್ ನೊಂದಿಗೆ, ನಾವು ಭಾರತದ 20 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರದ ವ್ಯವಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಡೆಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೀಶ್ ಗುಪ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅವರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಮೂಲಕ, ನಾವು ಕೇವಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಅವರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ನೈಜ ಪ್ರಪಂಚದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪಾಂತರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರ
ಟೆಕ್ ಆನ್ ವೀಲ್ಸ್ ಅನುಭವವು ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳ ಗ್ರಾಹಕರು, ವ್ಯವಹಾರ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಮತ್ತು ಐಟಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಡೆಲ್ ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ಗಳು ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಪರ ಮಾನಿಟರ್ಗಳು, ಡಾಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪೆರಿಫೆರಲ್ಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಉತ್ಪನ್ನ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕವೂ ಅವರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಡೆಲ್ ಪ್ರೆಸಿಷನ್ ಮೊಬೈಲ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗಳು, ಡೆಲ್ ಪ್ರೊ ಟವರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಟಾಪ್ ಗಳು, ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾನಿಟರ್ ಗಳು, ಡಾಕ್ ಗಳು ಮತ್ತು ವೈರ್ ಲೆಸ್ ಹೆಡ್ ಫೋನ್ ಗಳಂತಹ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡೆಸ್ಕ್ ವಲಯಗಳ ಶೋಕೇಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಡೆಲ್ ಪ್ರೊ 13 '' ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಡೆಲ್ ಪ್ರೊ 14 '' ಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ಡೆಲ್ ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ ಪ್ರೊ ವೈರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ ಪ್ರೊ ಪ್ಲಸ್ ಇಯರ್ ಬಡ್ಸ್ - EB525 ನಂತಹ ಆಡಿಯೊ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಟೆಕ್ ಆನ್ ವೀಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ ಪವರ್ ಎಡ್ಜ್ ಸರ್ವರ್ಗಳನ್ನೂ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಸಾಧಾರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.