ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವಕುಲವೇ ನಾಶವಾಗುವ ಶೇ. 10ರಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಎಐ ಪಿತಾಮಹ ಜೆಫ್ರಿ ಹಿಂಟನ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲಂಡನ್ (ಸೆ.17): ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (Artificial Intelligence - AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪಿತಾಮಹರೇ ಇದೀಗ ಗಂಭೀರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ 'ಎಐನ ಗಾಡ್ಫಾದರ್' (Godfather of AI) ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ನೋಬೆಲ್ ಪುರಸ್ಕೃತ ಗಣಕವಿಜ್ಞಾನಿ ಜೆಫ್ರಿ ಹಿಂಟನ್, ಮುಂದಿನ ಒಂದು ದಶಕದೊಳಗೆ (10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಮಾನವಕುಲವನ್ನೇ ನಾಶಪಡಿಸುವ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಬಿಬಿಸಿಯ (BBC) 'ನ್ಯೂಸ್ ನೈಟ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇಂತಹ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಅಪಾಯವನ್ನು (Existential risk) ನಿಖರವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ಯಾವುದೇ ಖಚಿತ ವಿಧಾನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ವಿನಾಶದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸುವುದು ಅಸಂಭವವೇನಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾನವನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತವಾಗಬಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾನವ ಸಮಾಜವು ಇದುವರೆಗೆ ಎದುರಿಸಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರ ಎಂದು ಹಿಂಟನ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಅಪಾಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ನನಗೆ ಸಮಂಜಸವಾದ ಅಂದಾಜು ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಿ-ಅಂಶವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಕಷ್ಟ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಂದಾಜಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬದಲಾದ ಸಮಯದ ಅಂದಾಜು
ಎಐ ಮಾನವಕುಲದ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೇ ತಂದೊಡ್ಡಬಹುದಾದ ಅಪಾಯದ ಸಮಯದ ಕುರಿತು ತಮಗಿದ್ದ ಅಂದಾಜು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿಂಟನ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎದುರಾಗಲು ಇನ್ನು 30 ರಿಂದ 50 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹಿಂದೆ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯವನ್ನು ನಂತರ 10 ರಿಂದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವೇಗವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಈ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗಲು ಕೇವಲ 10 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಭೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲ ಸಂಶೋಧಕರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಅಪಾಯ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೇಗ ಎದುರಾಗಬಹುದು.
ಸಂಶೋಧಕರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಎಐ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅಪಾಯದ ಕುರಿತು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಎಐ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್'ನ (Anthropic) ಮಾಜಿ ರಿಸರ್ಚರ್ ಜೇಕಬ್ ಕಾಕ್ಸನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಮುಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವರನ್ನು ವಿನಾಶ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇ. 10 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ಪ್ರಮುಖ ಎಐ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ವಯಂ-ಸುಧಾರಣೆಯ ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (Superintelligence) ಕಡೆಗೆ ಓಡುತ್ತಾ "ನಮ್ಮ ಜೀವಗಳ ಜೊತೆ ಜೂಜಾಡುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಇದಾದ ನಂತರ, ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಂಶೋಧಕ ಇವಾನ್ ಹ್ಯೂಬಿಂಗರ್ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಐ ಮಾನವಕುಲವನ್ನು ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇ. 10 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಜಾಗತಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಜೆಫ್ರಿ ಹಿಂಟನ್ ಕರೆ
ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ, ಇದು ಮಾನವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಬಲ್ಲದು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಿಂಟನ್, ಭವಿಷ್ಯವು ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ಸಾಗಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಎಐ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮಾನವರ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಿಯಮಗಳ (Global AI Regulation) ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಮಾನವನ ಕೈತಪ್ಪಿ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದಾಗಲಿವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ, "ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕಾಲ ಮಿಂಚುವ ಮುನ್ನ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆಯೇ?" ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.