ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬಣ್ಣದ 'G' ಐಕಾನ್ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ಬಣ್ಣಗಳ ಚಕ್ರದ ಚಿಹ್ನೆಯುಳ್ಳ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಒಂದೇ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಟೆಕ್ ಡೆಸ್ಕ್: ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ 'ಗೂಗಲ್' ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಫೋನ್ನ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಗೂಗಲ್ ಐಕಾನ್ಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಬಣ್ಣದ 'G' ಅಕ್ಷರದ ಚಿಹ್ನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಬಣ್ಣಗಳ 'ಚಕ್ರ'ದ (Wheel) ಚಿಹ್ನೆ. ಇವೆರಡೂ ಒಂದೇ ಕಂಪನಿಯದ್ದಾದರೂ ಇವುಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ.
ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
1. ಗೂಗಲ್ ಆಪ್ (ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್)
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಮೊದಲನೇ ಐಕಾನ್ (G) ಅಕ್ಷರದ್ದು. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು 'ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್'.
ಕೆಲಸ: ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದಾಗ ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೀರಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, "ಇಂದಿನ ಹವಾಮಾನ ಹೇಗಿದೆ?" ಅಥವಾ "ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇತಿಹಾಸ" ಎಂದು ನೀವು ಹುಡುಕಿದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವಿಶೇಷತೆ: ಇದು ನಿಮಗೆ ಸುದ್ದಿ (News feed), ಧ್ವನಿ ಹುಡುಕಾಟ (Voice Search) ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಉದಾಹರಣೆ: ಇದನ್ನು ಒಂದು 'ಗ್ರಂಥಪಾಲಕ'ನಿಗೆ (Librarian) ಹೋಲಿಸಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲಿಯಿದೆ ಎಂದು ಇವರು ಹುಡುಕಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ.
2. ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ (ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್)
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡನೇ ಐಕಾನ್ (ಚಕ್ರದಂತಿರುವ ಬಣ್ಣದ ಗೋಳ) ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು 'ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್'.
ಕೆಲಸ: ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ: www.kannadaprapha.com ಅಥವಾ Facebook.com) ಈ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಗತ್ಯ. ಕ್ರೋಮ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಗೂಗಲ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಬ್ರೌಸರ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ವಿಶೇಷತೆ: ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು (Tabs) ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಉದಾಹರಣೆ: ಕ್ರೋಮ್ ಅನ್ನು ಒಂದು 'ಕಿಟಕಿ' ಅಥವಾ 'ವಾಹನ'ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು. ಅಂತರಜಾಲ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಂಬ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಈ ವಾಹನ ಬೇಕೇ ಬೇಕು.
ಸರಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಪಟ್ಟಿ:
|ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ
|ಗೂಗಲ್ ಆಪ್ (G)
|ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್
|ಪ್ರಕಾರ
|ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ (ಮಾಹಿತಿ ಹುಡುಕುವ ಸಾಧನ)
|ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ (ಅಂತರಜಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ)
|ಐಕಾನ್
|ಬಣ್ಣದ 'G' ಅಕ್ಷರ
|ನಾಲ್ಕು ಬಣ್ಣಗಳ ಚಕ್ರ
|ಉಪಯೋಗ
|ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಶೀಘ್ರ ಉತ್ತರ ಪಡೆಯಲು
|ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು
|ವೈವಿಧ್ಯತೆ
|ಕೇವಲ ಗೂಗಲ್ ಫಲಿತಾಂಶ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ
|ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ತೆರೆಯಬಹುದು
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಗೂಗಲ್ ಎನ್ನುವುದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಸಾಧನವಾದರೆ, ಕ್ರೋಮ್ ಎಂಬುದು ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಳಸುವ ಒಂದು ದಾರಿ ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಇವೆರಡೂ ಆಪ್ಗಳು ಇರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.