ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹಾಲ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ₹1 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹2.15 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ನವೀಕರಣದ ಭಾಗವಾಗಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಗೋಡೆಗಳು, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ದೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹಾಲ್ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ಬಾಡಿಗೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದು, ಶೇಕಡಾವಾರು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ₹1 ಲಕ್ಷವಾಗಿದ್ದ ಹಾಲ್ ಬಾಡಿಗೆ, ಇದೀಗ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ₹2 ಲಕ್ಷ 15 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1.15 ಲಕ್ಷ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಹೈಟೆಕ್ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕೃತ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನವೀಕರಣ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಎಲ್ಇಡಿ ಗೋಡೆಗಳು, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ದೀಪಗಳು, ಸಂಗೀತ ಸಾಧನಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಸೋಫಾ, ಕುರ್ಚಿ, ಮೇಜು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಲ್ನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕ, ಅಲಂಕಾರಿಕ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಾಧಾರಿತವಾಗಿಸಲು ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಸುಧಾರಿತ ಸೌಲಭ್ಯ
ಈ ನವೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದಿನದ ಬಾಡಿಗೆ ಮೊತ್ತವು ಹಳೆಯ ₹1 ಲಕ್ಷದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ₹2,15,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಧಾನಸೌಧದ ಈ ನವೀಕರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹಾಲ್ನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲು ಆಸಕ್ತರು, ಸುಧಾರಿತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದೀಗ ಹೆಚ್ಚು ವೃತ್ತಿಪರ ಹಾಗೂ ಭವ್ಯ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಅಧಿಕೃತ ವಲಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.