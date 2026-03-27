ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ವಾಹನ ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ, KSRTC ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು 62.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಗದಿನೊಂದಿಗೆ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅಬಕಾರಿ ದಳವು ಹಣವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.
ತ್ರಿಶೂರ್: ಬರೋಬ್ಬರಿ 62.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಗದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೇರಳ ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ವಾಹನ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಪೀಚಿ ಸಮೀಪದ ಮುಡಿಕೋಡ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 62.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಗದು ಹೊಂದಿದ್ದ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕನನ್ನು ಅಬಕಾರಿ ದಳ ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲದ ಉದಯ್ ಶಂಕರ್ ಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ.
ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ ಬಯಲಾದ ನಗದು ಸಾಗಾಟ
ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಬಕಾರಿ ವಿಶೇಷ ದಳವು ವಾಹನಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ (KSRTC) ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಉದಯ್ ಶಂಕರ್ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿತು. ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ ಅವರ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ₹62.5 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ, ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಉದಯ್ ಶಂಕರ್, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಹಣ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂಗಡ ಹಣವಾಗಿ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳು ಅವರ ಬಳಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ಖರೀದಿ ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಣ ಹಸ್ತಾಂತರ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಅಬಕಾರಿ ದಳವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹಣದ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಚುನಾವಣಾ ಉದ್ದೇಶದ ಅನುಮಾನ
ಚುನಾವಣೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಣವನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಅಥವಾ ಅನಧಿಕೃತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತಪಾಸಣೆ ಕ್ರಮಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರಲು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಬಕಾರಿ ದಳ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನಗದು ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿದ್ದು, ಚುನಾವಣಾ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಈ ಹಣದ ಸತ್ಯತೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.