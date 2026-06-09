ಮುಂಬರುವ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಮತ್ತು ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲದ ಭೀತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ 63 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಂಡರ್ಲಾ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತದಾನದವರೆಗೂ ಸುಮಾರು 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶಾಸಕರು ಇಲ್ಲೇ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಲಿದ್ದು, ಈ ರಾಜಕೀಯ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಲ್ಲ 'ರೆಸಾರ್ಟ್ ರಾಜಕೀಯ' (Resort Politics) ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಮಹತ್ವದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ 'ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ' ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರಿಂದ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ 'ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ'ದ (Cross Voting) ಆತಂಕದಿಂದಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರನ್ನು ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭೂಪಾಲ್ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹಾರಿದ ಶಾಸಕರು
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಭೂಪಾಲ್ನಿಂದ ವಿಶೇಷ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ 63 ಶಾಸಕರ ದಂಡು, ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 5.30 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ (KIA) ಆಗಮಿಸಲಿದೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿಯಲಿರುವ ಶಾಸಕರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌಪ್ಯ ಹಾಗೂ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯ ನಡುವೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಿಡದಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಂಡರ್ಲಾ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ (Wonderla Resort, Bidadi) ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲ ಬಿಡದಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. 5:30 ಕ್ಕೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಬಳಿಕ ನೇರವಾಗಿ ವಂಡರ್ ಲಾ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಗೆ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಎಚ್ಸಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ರೆಸಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಸುರ್ಜೇವಾಲ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಂಡರ್ಲಾದಲ್ಲೇ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಪ್ಲಾನ್!
ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಶಾಸಕರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆಮಿಷಗಳ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗಬಾರದು ಎಂಬುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಮುಖ್ಯ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಸಕರನ್ನು ಮುಂದಿನ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಜೂನ್ 17ರ ವರೆಗೂ ಇದೇ ವಂಡರ್ಲಾ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಶಾಸಕರು ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರ ಇರಲಿದ್ದು, ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರ ನಿಗಾದಲ್ಲಿರಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 17ರ ರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ಜೂನ್ 18ರ ಮುಂಜಾನೆ (ಮತದಾನದ ದಿನ) ಈ ಎಲ್ಲಾ 63 ಶಾಸಕರನ್ನು ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ನೇರವಾಗಿ ಮತದಾನದ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಲು ರೂಪುರೇಷೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಪಕ್ಷೇತರ ಶಾಸಕರಿಗೂ ಬೆಂಗಳೂರೇ ಆಸರೆ:
ಈ ರಾಜಕೀಯ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ನಡುವೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೋಚಕ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮೂವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷೇತರ ಶಾಸಕರು (Independent MLAs) ಈಗಾಗಲೇ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ತೆರಳದೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ರಹಸ್ಯ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ತಮ್ಮತ್ತ ಸೆಳೆಯಲು ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಳು ತೆರೆಮರೆಯ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಏನಿದು ಭೀತಿ?
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಕಣ ಕಾವೇರಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮತವೂ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಸಂಭವಿಸಿದರೂ ಅಧಿಕೃತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸೋಲುವ ಭೀತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಶಾಸಕರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತವಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಗುಜರಾತ್ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳೇ ಇಂತಹ ಹೈಡ್ರಾಮಾಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದವು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಾರ್ಹ.