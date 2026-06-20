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- Rain 2026: ಈ ಬಾರಿಯ ಪರಾಭವ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ; 5 ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ದಾಖಲೆ!
Rain 2026: ಈ ಬಾರಿಯ ಪರಾಭವ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ; 5 ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ದಾಖಲೆ!
Rain Fall Ratta Mata Shastra: ಪರಿಸರ ತಜ್ಞ, ಲೇಖಕ ಶಿವಾನಂದ ಕಳವೆ ಅವರು ಮಳೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞ ವರದಿಗಳು ಈಗ ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಪರಾಭವ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಐದನೇ ಶತಮಾನದ ರಟ್ಟ ಮತ ಶಾಸ್ತ್ರ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಮಳೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ
ಕಾಡು ಫಲ ನೋಡಿ ಮಳೆ, ಕೃಷಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳುವ ಪಾರಂಪರಿಕ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಜನಪದರ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಕಾಡು ಕಣಗಲು ಹಣ್ಣು, ಮುತ್ತುಗದ ಫಲ ಮುಂತಾದ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮಳೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆದಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ. ಅಲೆಮಾರಿ ಕುರುಬರು ಐದನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅನುಭವ ಜ್ಞಾನ ದಾಖಲಿಸಿದ ವಿವರಗಳಿವೆ.
ರಟ್ಟ ಮತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬರೆದವರಾರು?
ನಾಗಕುಮಾರ ಮೈಸೂರು ತಲಕಾಡು ಸನಿಹದ ಜಿನ ನಗರ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದನು. ಇವರ ಮೂಲ ಪುರುಷರಾದ ಕಾಡಮರಸರು ತಲಕಾಡಿನ ಗಂಗ ರಾಜ ಮಾರ ಸಿಂಹನ ದಂಡನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು ರಾಜನಿಂದ 25ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿನ ನಾಗ ಕುಮಾರನ ಮಗ ಮಾಚಿಮಯ್ಯ ದೇವ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡಿತರಾಗಿದ್ದ ಇವರೇ ರಟ್ಟ ಮತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಐದನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬರೆದರು.
ವಚನ ರೂಪದಲ್ಲಿರೋ ಸಂವತ್ಸರಗಳ ಫಲ
ಮದ್ರಾಸ್ ಸರಕಾರದ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರತಿ, ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರದ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ "ಆರಾ ಜೈನ್" ಲೈಬ್ರರಿ ಹೀಗೆ ಐದು ತಾಳೆ ಗರಿ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರತಿಗಳು ಉಳಿದಿದ್ದವು. ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ ಗದಗದ ಬಸವಯ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹಿರೇಮಠ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥ ಬರೆದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 60 ಸಂವತ್ಸರಗಳ ಫಲ ವಚನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೆಲ ಮೂಲದ ನಿಸರ್ಗ ಜ್ಞಾನ ದಾಖಲಾತಿಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆ ಇದಾಗಿದೆ.
ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಜಾಸ್ತಿಯಾದರೆ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ
ರಟ್ಟ ಮತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮರ ಫಲ ಹಾಗೂ ಮಳೆ ಕುರಿತು ವಿವರಗಳಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಜಾಸ್ತಿಯಾದರೆ ಉದ್ದು, ಎಳ್ಳು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಮುತ್ತುಗ ಹೆಚ್ಚು ಫಲ ಬಿಟ್ಟರೆ ಜೋಳ, ಹಾಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫಲವಾದರೆ ರಾಗಿ, ಭತ್ತ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಸಸ್ಯ ವಿವರಗಳಿಗೆ.
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