ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED) 5 ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ವರ್ಚುವಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೂಲಕ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಲವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದ 6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಫೆಮಾ ಕಾಯ್ದೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆಗೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED) ಬಿಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ವತ್ತುಗಳ (VDAs - Virtual Digital Assets) ಮೂಲಕ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗಡಿಯಾಚೆ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ಜಾಲವನ್ನು ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 17 ರಂದು ನಗರದ 5 ಪ್ರಮುಖ ಖಾಸಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಒಟ್ಟು 6 ಆವರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದ 6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಗದನ್ನು ಜಪ್ತಿ (ಫ್ರೀಜ್) ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಡಿ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಕಂಪನಿಗಳು ಯಾವುವು?
ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ (FEMA) 1999 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 37 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಕಚೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡವು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ. ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ:
- ಮೆಸ್ಸರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಸಾಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (M/s Transak Technology India Pvt Ltd)
- ಮೆಸ್ಸರ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (M/s Caratx Technologies Pvt Ltd)
- ಮೆಸ್ಸರ್ಸ್ ಮೋಕ್ಷಗ್ನ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (M/s Mokshagna Technologies Pvt Ltd)
- ಮೆಸ್ಸರ್ಸ್ ಬೈಹ್ಯಾಟ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (M/s Buyhatke Internet Pvt Ltd)
- ಮೆಸ್ಸರ್ಸ್ ಅಭಿಭಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (M/s Abhibha Technologies Pvt Ltd)
ದಾಳಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು? ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಸ್ತಿಗಳ ದುರ್ಬಳಕೆ! ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ, ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ವರ್ಚುವಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ವತ್ತುಗಳ (VDAs) ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ಘಟಕಗಳು ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ನ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹಣದ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಬಲವಾದ ಆರೋಪ ಹಾಗೂ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.
ಫೆಮಾ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ:
ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಕಾಯ್ದೆಯ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿವೆ. ಹವಾಲಾ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಹೊರಗೆ ಹಣವನ್ನು ರವಾನಿಸಲು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನೇ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫ್ರೀಜ್ ಜೂನ್ 17 ರಂದು ನಡೆದ ಈ ದಿಢೀರ್ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆರೋಪಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ತುರ್ತು ನಿರ್ಬಂಧ ಆದೇಶಗಳನ್ನು (Freeze Orders) ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಾಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಇಡೀ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ತನಿಖೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಈ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಣದ ವರ್ಗಾವಣೆ, ವಿತ್ಡ್ರಾ ಅಥವಾ ಇತರ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸದಂತೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ತಡೆ ಆಜ್ಞೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮುಂದುವರಿದ ತನಿಖೆ ದಾಳಿಯ ವೇಳೆ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಚೇರಿಗಳಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಡಿಜಿಟಲ್ ದಾಖಲೆಗಳು, ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಹಾಗೂ ವಹಿವಾಟಿನ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು (Data) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಂಪನಿಗಳ ಜಾಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹರಡಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಮಾಸ್ಟರ್ಮೈಂಡ್ ಯಾರು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇಡಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇಡಿಯ ಈ ಹಠಾತ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ತಲ್ಲಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.