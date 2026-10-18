ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಗಡುವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 10ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು 'ಅನ್ನ ಸೇವೆ' ಆ್ಯಪ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಮುಖ ಚಹರೆ ದೃಢೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.18): ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ತ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ (Ration Card) ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ, ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಯು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯ ಇ-ಕೆವೈಸಿ (e-KYC) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಗಡುವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 10, 2024 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ಉಂಟಾದ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇದುವರೆಗೆ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ನಿರಾಳತೆ ದೊರೆತಂತಾಗಿದೆ.
ಇನ್ಮುಂದೆ ಕ್ಯೂ ನಿಲ್ಲಬೇಕಿಲ್ಲ: 'ಅನ್ನ ಸೇವೆ' ಆ್ಯಪ್ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಲಭ್ಯ!
ಪಡಿತರ ಚೀಟಿದಾರರು ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸಲು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ (Ration Shop) ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರ e-KYC ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ, ವೇಗ ಹಾಗೂ ತೊಂದರೆರಹಿತವಾಗಿಸಲು ಇಲಾಖೆಯು ‘ಅನ್ನ ಸೇವೆ’ (Anna Seva App) ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕವೇ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಬಹುದು.
ಮುಖ ಚಹರೆ (Face Authentication) ಮೂಲಕ ಇ-ಕೆವೈಸಿ!
ಬೆರಳಚ್ಚು (Fingerprint) ಸರಿಯಾಗಿ ಬೀಳದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು, ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ Face Authentication (ಮುಖ ಚಹರೆ ದೃಢೀಕರಣ) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಯಂತ್ರಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಿರಿಕಿರಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.
'ಅನ್ನ ಸೇವೆ' ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ e-KYC ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? (ಹಂತ-ಹಂತದ ಮಾಹಿತಿ):
ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ: ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನಿಂದ (Google Play Store) 'ಅನ್ನ ಸೇವೆ' (Anna Seva) ಆ್ಯಪ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಮುಖ ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ 'AadhaarFaceRD' ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ: ಆ್ಯಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಬರುವ OTP ಹಾಕಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ.
ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರ: ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ (RC Number) ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ: ನಿಮ್ಮ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರುಗಳು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
e-KYC ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸದಸ್ಯರ ಆಯ್ಕೆ: ಯಾರಿಗೆ e-KYC ಬಾಕಿ ಇದೆಯೋ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದಿರುವ 'e-KYC' ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಆಧಾರ್ Face Authentication: ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆನ್ ಆಗಲಿದ್ದು, ಫಲಾನುಭವಿಯ ಮುಖವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಿಟುಕಿಸಬೇಕು (Blink).
ಯಶಸ್ವಿ ದೃಢೀಕರಣ: ಮುಖ ಚಹರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ "e-KYC Successful" ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಬರುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಿ:
ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು (ಉಚಿತ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು) ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರೂ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವಾದ ನವೆಂಬರ್ 10ರ ವರೆಗೆ ಕಾಯದೆ, ಇಂದೇ 'ಅನ್ನ ಸೇವೆ' ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.