ಕಾರವಾರದ ಕಾಳಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ 'ಗ್ರೀನ್ ಸೀ ಟರ್ಟಲ್' ಎಂಬ 100 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಬೃಹತ್ ಆಮೆಯೊಂದು ನಿತ್ರಾಣ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಇದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ಕಾರವಾರ (ಫೆ.20): ಕಾಳಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಸಮುದ್ರ ಜೀವಿಯೊಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮರುಜೀವ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ 'ಗ್ರೀನ್ ಸೀ ಟರ್ಟಲ್' ಪತ್ತೆ
ಕಾರವಾರದ ಕಾಳಿ ನದಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ 'ಗ್ರೀನ್ ಸೀ ಟರ್ಟಲ್' (Green Sea Turtle) ಪ್ರಭೇಧಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಆಮೆಯೊಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ನದಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ರಾಣ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಆಮೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ, ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೂರು ಕೆಜಿ ತೂಕ, 60 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯ!
ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾದ ಈ ಆಮೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಾತ್ರದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ಸುಮಾರು 100 ಕೆಜಿಗೂ ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಪ್ರಾಯದ ಆಮೆ ನದಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ತೀವ್ರ ನಿತ್ರಾಣ: ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ರಕ್ಷಣೆಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಮೆಯು ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಿತ್ರಾಣಗೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಅರಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ತಕ್ಷಣವೇ ಪಶುವೈದ್ಯರನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿ ಅಗತ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಆಮೆಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್
ಸದ್ಯ ಈ ಅಪರೂಪದ ಆಮೆಯು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆಮೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು, ಆರೋಗ್ಯವಂತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತವಾದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಮುದ್ರದ ಆಳಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.