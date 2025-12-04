ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದು ಕೋರಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಕೇವಲ ರೀಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪರ ವಕೀಲರು ವಾದಿಸಿದರೆ, ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿವಾದಿಸಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಡಿ.04): ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಅಪಪ್ರಚಾರದ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಿದ ಆರೋಪದಡಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ಕುರಿತು ಇಂದು (ಡಿ.04) ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ, ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ವಕೀಲರ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ವಾದ-ಪ್ರತಿವಾದ ನಡೆಯಿತು.
ರಾಹುಲ್ ಪರ ವಕೀಲರ ವಾದ: 'ರೀಟ್ವೀಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ'
ಅರ್ಜಿದಾರ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪರವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಶಶಿಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟರು.
ಅವರ ವಾದದ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಹೀಗಿದ್ದವು:
- ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದಂತಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹಕ್ಕಿದೆ.
- ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಮೂಲ ಪ್ರಕಾಶಕರೂ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಸಾರಕರೂ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಕೇವಲ ರೀಟ್ವೀಟ್ (Retweet) ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಕರನ್ನು ಆರೋಪಿ ಮಾಡಿಲ್ಲದಿರುವ ಕಾರಣ, ಈ ದೂರಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು.
- ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತನ್ನ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು (Judicial Discretion) ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದೆಯೇ? ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
- ಶಶಿಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಈ ಪ್ರಕರಣ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೇರ ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು.
ದೂರುದಾರರ ವಾದ: 'ಆಧಾರಗಳಿವೆ, ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ'
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ವಕೀಲ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದರು. ದೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಆಧಾರಗಳು ಇವೆ ಎಂದು ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ವಾದ:
- ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಮಾನನಷ್ಟದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.
- ದೂರಿನಲ್ಲಿನ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಬಲವಾದ ಆಧಾರಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ದೂರು ವಜಾಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
- ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಪಾತ್ರವೇನು? ಅವರು ರೀಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಅಪಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ
ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಳ ವಾದ-ಪ್ರತಿವಾದ ಆಲಿಸಿದ ನಂತರ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ದೂರುದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತು. 'ಸಮನ್ಸ್ ನೀಡುವಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ವಿವೇಚನೆ ಬಳಸಿದೆಯೇ?' ಎಂಬ ರಾಹುಲ್ ಪರ ವಕೀಲರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವಂತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತು. ಈ ಕುರಿತು ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ದೂರುದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಹಾಜರಾಗಲು ಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ರಕರಣವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣದ ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ.