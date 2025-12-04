ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಏಳು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಹಾಗೂ ಬಿಯರ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನೇ ಅಲುಗಾಡಿಸಿದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ, ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯದ ಕಡೆಗಿನ ಒಲವು ಈ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಡಿ.04): ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡುತ್ತಿವಾಗಲೇ, ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಎಣ್ಣೆ ಶಾಕ್' ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆದಾಯವನ್ನೇ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಕಳೆದ 7 ತಿಂಗಳಿಂದ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಲ್ ಆಗಿರುವುದು ತಲೆಬಿಸಿ ತಂದಿದೆ. ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಆದ ಈ ಭಾರೀ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ಅಬಕಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಜವಾದ ಕಾರಣಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಐಎಂಎಲ್ ಮತ್ತು ಬಿಯರ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ:
ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ನವೆಂಬರ್ವರೆಗಿನ ಕಳೆದ ಏಳು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ (IML) ಮತ್ತು ಬಿಯರ್ (Beer) ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
- ಭಾರತೀಯ ತಯಾರಿಕೆ ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯ (IML):
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 407 ಲಕ್ಷ ಬಾಕ್ಸ್ ಭಾರತೀಯ ತಯಾರಿಕೆ ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯ (ಐಎಂಎಲ್) ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ, ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ನವೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಕೇವಲ 403 ಲಕ್ಷ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಅಂದಾಜು 4 ಲಕ್ಷ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿತ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ವಿಸ್ಕಿ, ಬ್ರಾಂದಿ, ರಮ್ ಮತ್ತು ಜಿನ್ನಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ಐಎಂಎಲ್ ಮಾರಾಟ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಲ್ ಆಗಿದೆ.
- ಬಿಯರ್ ಮಾರಾಟ:
ಬಿಯರ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಂತೂ ಕುಸಿತದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 278 ಲಕ್ಷ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಿಯರ್ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಅದು 227 ಲಕ್ಷ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಕೇವಲ 7 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 51 ಲಕ್ಷ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಿಯರ್ ಮಾರಾಟ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.
|ಬಿಯರ್ ಮಾರಾಟ (ಲಕ್ಷ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ)
|ತಿಂಗಳು
|2024
|2025
|ವ್ಯತ್ಯಾಸ
|ಏಪ್ರಿಲ್
|49.72
|41.60
|-8.12
|ಮೇ
|50.71
|37.10
|-13.61
|ಜೂನ್
|37.06
|31.94
|-5.12
|ಜುಲೈ
|36.06
|27.93
|-8.13
|ಆಗಸ್ಟ್
|34.36
|26.23
|-8.13
|ಸೆಪ್ಟಂಬರ್
|34.82
|30.47
|-4.35
|ಅಕ್ಟೋಬರ್
|36.06
|32.35
|-3.71
|ಒಟ್ಟು
|278.79
|227.62
|-51.17
ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಅಸಲಿ ಕಾರಣಗಳೇನು?
ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಆದಾಯದ ಮೂಲವೇ ಆದ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆದಾಯ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಅಸಲಿ ಕಾರಣಗಳೇನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ. ಇಲಾಖೆಯು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕುಸಿತವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಫೈಲೂರ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ.
ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ:
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಪರಿಣಾಮ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು (Excise Duty) ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆಯೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಗ್ರಾಹಕರು ಖರೀದಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು.
ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಒತ್ತಡ: ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಿಧಾನಗತಿಯಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಐಷಾರಾಮಿ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು.
ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ/ಪರ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಮೊರೆ: ಕೆಲವು ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾದ ಅಧಿಕೃತ ಮದ್ಯದ ಬದಲಿಗೆ, ಕಡಿಮೆ ದರದ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ (Illegal Liquor) ಅಥವಾ ಕಳ್ಳಭಟ್ಟಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು, 'ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಂಜಾ, ಆಫೀಮು ಮೊರೆ ಹೋದ್ರಾ ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರು?' ಎಂಬ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆದಾಯವನ್ನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಗೆ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಡಲ್ ಮಾರಾಟ ತಕ್ಷಣದ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಅಬಕಾರಿ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯು ಈ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ, ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನು ಪುನಃ ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ತುರ್ತು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.