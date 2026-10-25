'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡ ಹಾಸನದ 'ಸೀಗೆಗುಡ್ಡ ಮಳೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ' ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಟ್ಟವು ಶ್ರೀರಾಮನ ಜನನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ರಮಣೀಯ ಜೊತೆಗೆ ಪೌರಾಣಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಬಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿರುವ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಸಿನಿಮಾ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ'. ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೂಲಕವೇ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವೀಗ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಆ ಒಂದು ಸುಂದರ ತಾಣ ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅದೇ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಸೀಗೆಗುಡ್ಡ ಮಳೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ' ಕ್ಷೇತ್ರ!
ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡ ನಂತರ ಈ ನಸರ್ಗಿಕ ರಮಣೀಯ ತಾಣ ಹಾಗೂ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ಭಕ್ತರ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಸೀಗೆಗುಡ್ಡ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಶತಮಾನಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಾಗೂ ಪೌರಾಣಿಕ ರಹಸ್ಯವೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ಎಲ್ಲಿದೆ ಈ ರಮಣೀಯ ಸೀಗೆಗುಡ್ಡ?
ಹಾಸನ ನಗರದಿಂದ ಕೇವಲ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಈ ಸೀಗೆಗುಡ್ಡ. ಸುತ್ತಲೂ ಹಸಿರಿನ ಕಾನನ, ಎತ್ತರದ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳು ಮತ್ತು ತಂಗಾಳಿಯ ನಡುವೆ ನೆಲೆಸಿರುವ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರ ಪಾಲಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೇ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಚಿತ್ರದ ಬಹುತೇಕ ಮಹತ್ವದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೀರಾಮನ ಹುಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೂ ಇದೆ ಅವಿನಾಭಾವ ನಂಟು!
ಸೀಗೆಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿರುವ ಮಳೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಶತಮಾನಗಳ ಭವ್ಯ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ‘ಋಷ್ಯಶೃಂಗ ಪರ್ವತ’ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಜನನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ 'ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಟಿ ಯಾಗ'ವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ತಪಸ್ವಿ ಋಷ್ಯಶೃಂಗ ಮುನಿಗಳು. ಈ ಪವಿತ್ರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಋಷ್ಯಶೃಂಗ ಮುನಿಗಳು ತಪಸ್ಸು ಆಚರಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬ ಬಲವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶದ ಪುಣ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಬೇಡಿದರೆ ಮಳೆ ಸುರಿಸುವ 'ಮಳೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ'!
ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ‘ಮಳೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ’ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬರಲು ರೋಚಕ ಕಾರಣವಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ರಾಜ-ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲ ಎದುರಾದಾಗ, ರಾಜರು ಮತ್ತು ಪ್ರಜೆಗಳು ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ-ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪೂಜೆ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮುಗಿಲು ಕವಿದು ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿತ್ತಂತೆ! ಹೀಗಾಗಿ ಭಕ್ತರ ಕಷ್ಟ ನೀಗಿಸಿ ಮಳೆ ಕರುಣಿಸುವ ದೇವನೆಂದು ಈ ಈಶ್ವರನಿಗೆ 'ಮಳೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರತಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ಜರುಗುತ್ತವೆ. ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನವಂತೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ರೀಲ್ಸ್, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಿಡಿದು ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು!
'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಚಿತ್ರ ತೆರೆಕಂಡ ಮೇಲೆ ಸೀಗೆಗುಡ್ಡದ ಚಿತ್ರಣವೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆದ ಆ ಹಸಿರು ಪರಿಸರ, ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣವನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನ ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ತೆರಳಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಬಂದ ಜನ, ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸೀಗೆಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುವುದು, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವುದು ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಕೇವಲ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ತಾಣ ಸದ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ಹಾಟ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ (Hot Tourist Spot) ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಮರೆಯಾಗಿದ್ದ ನಾಡಿನ ಪವಿತ್ರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಾಣವೊಂದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕಳೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ.