ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಮಧುಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಕರು 'ಪಿಲಿಯಾ ಮಲೆನಾಡು' ಎಂಬ ಹೊಸ ಜಿಗಿಯುವ ಜೇಡದ ಪ್ರಭೇದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 123 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ಕುಲದ ಜೇಡ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಎರಡೂ ಜೇಡಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.21): ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿನ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ಸಂಶೋಧಕರ ತಂಡವು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಧುಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಿಗಿಯುವ ಜೇಡಗಳ ಕುಲವಾದ ಪಿಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಹೊಸ ಜಾತಿಯ ಜೇಡವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಏನೆಂದರೆ, ಸಂಶೋಧಕರು ಇದಕ್ಕೆ "ಪಿಲಿಯಾ ಮಲೆನಾಡು" ಎನ್ನುವ ಚಂದನೆಯ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೊಸ ಜಾತಿಯ ಜೇಡ ಸಿಕ್ಕಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಮನ್ನಣೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
1902 ರಲ್ಲಿ, ಜೀವವೈವಿಧ್ಯದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜರ್ನಲ್ ಝೂಟಾಕ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪಿಲಿಯಾ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜೇಡಗಳ ಜಾತಿಯನ್ನು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸುಮಾರು 123 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ (1902) ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು.ಇದರ ಒಂದೇ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಬಹು ಜಾತಿಗಳಿವೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಂಶೋಧಕರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಜಾತಿಯ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಜೇಡಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವನ್ಯಜೀವಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವೀಧರರಾಗಿರುವ ಅಜಿತ್ ಪಡಿಯಾರ್, ಮಧುಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ರಿವರ್ ಮಿಸ್ಟ್ ಎಂಬ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಸರವಾದಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ನಡುವೆ ಇರುವ ಈ ಗ್ರಾಮವು ಜೇಡ ಜಾತಿಯ 24 ಪ್ರಭೇಧಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತು, ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು "ಪಿಲಿಯಾ ಮಲೆನಾಡು" ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 17 ಗಂಡು, ಮೂರು ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಮರಿ ಜೇಡಗಳು ಸೇರಿವೆ.
123 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದಾಖಲಾಗದ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜೇಡ
"ಪಿಲಿಯಾ ಮಲೆನಾಡು" ಜೇಡವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಜೇಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು 123 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದಾಖಲಾಗದ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹುಡುಕುವುದು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಜೇಡವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದು ಜೇಡವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ, ”ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಪಡಿಯಾರ್ ಅವರು ಜೇಡಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅರಾಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾ. ಜಾನ್ ಟಿ.ಡಿ. ಕ್ಯಾಲೆಬ್, ವೈದ್ಯ ಎ.ಪಿ.ಸಿ. ಅಭಿಜಿತ್ ಮತ್ತು ಐಟಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಜಿತೇಶ್ ಪೈ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಹ-ಲೇಖಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಡಿಯಾರ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅಪರೂಪದ ಹೆಣ್ಣು ಸರೋನ್ ರೀಡ್ಟೇಲ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದರು.
"ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಧುಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಪಡಿಯಾರ್ ಹೇಳಿದರು. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಈ ಜೇಡಗಳು ಮೆಮೆಸಿಲಾನ್ ಅಂಬಲಾಟಮ್ ಮತ್ತು ಮೆಮೆಸಿಲಾನ್ ಮಲಬಾರಿಕಮ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಗಮನಿಸಿದರು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಜೇಡಗಳು ಈ ಸಸ್ಯಗಳ ಎಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಅಡಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸಂಶೋಧಕರು ಅವುಗಳನ್ನು ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಮಾಡಿ, ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ, ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ರೂಪವಿಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು.
"ಜೇಡಗಳು ಆವಾಸಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೇಡಗಳು ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಕಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕೀಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅಂತಹ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಪಡಿಯಾರ್ ಹೇಳಿದರು.