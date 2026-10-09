ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿ ಅಕ್ರಮದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಇಡಿಗೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಿಎ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಚಾಟ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ. ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಅವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಡೀಲ್ ನಡೆದಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದುಗ್ಗಪ್ಪಗೆ ಇಡಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.09): ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ (KPSC) ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರು ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿರುವ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಕ್ಕೆ (ED) ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದು ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಸಾಹುಕಾರ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ (PA) ಮೋಹನ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತ ಎಸಿಪಿ ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಜೊತೆಗಿನ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಚಾಟ್ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ನೇಮಕಾತಿ ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ಬಲವಾದ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಪಿಎ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಪತ್ತೆ:
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಸಾಹುಕಾರ್ ಅವರ ಪಿಎ ಮೋಹನ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮೋಹನ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಡಾಟಾ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ಜಾಲಾಡಿದಾಗ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳು ಬಯಲಾಗಿವೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಮೂಲದ ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಹಲವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ, ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ (Registration Numbers) ಹಾಗೂ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಪದೇಪದೆ ಪಿಎ ಮೋಹನ್ಕುಮಾರ್ಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
ಸಾಹುಕಾರ್-ದುಗ್ಗಪ್ಪ ನಡುವೆ ನಡೀತಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ‘ಡೀಲ್’?:
ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸು ಮಾಡಿಸಲು ಅಥವಾ ಹುದ್ದೆ ಕೊಡಿಸಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು, ಪಿಎ ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಡೀಲ್ ಕುದುರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತೇ? ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಇಡಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ ನೀಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಚಾಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟಿನತ್ತ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಯಾರು ಈ ದುಗ್ಗಪ್ಪ? ಸಾಹುಕಾರ್ ಜತೆಗಿನ ನಂಟೇನು?
ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಎಸಿಪಿ ಆಗಿರುವ ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ದಾವಣಗೆರೆ ಮೂಲದವರಾದ ಇವರು, ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಸಾಹುಕಾರ್ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು. ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಪರೀಕ್ಷಾ ದಂಧೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ತೀವ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದುಗ್ಗಪ್ಪಗೆ ಇಡಿ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ?
ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಚಾಟ್ಗಳು, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಲಿಂಕ್ ಆಧರಿಸಿ ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಸಮನ್ಸ್ (ನೋಟಿಸ್) ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಇಡಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ತಿಮಿಂಗಿಲಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಹೊರಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.