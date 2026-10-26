ಯುವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು 40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞ ಅಂಕುರ್ ವಾರಿಕೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನದ ಸ್ಥಿರತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರವೇ ಈ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಜಾಣತನ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಹೊಂದುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕನಸು. ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅಂದರೆ 20ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೇ ಅಥವಾ 30ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉದ್ಯಮಿ, ಲೇಖಕ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞ ಅಂಕುರ್ ವಾರಿಕೂ ಈ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ 40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಧಾವಂತಕ್ಕಿಂತ, 40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು 3 ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
1. 40 ವರ್ಷ ತಲುಪುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಬೇಕೆಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ
20ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಅತ್ಯಂತ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶ ಮುಂಬೈಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬಹುದು, ಬಡ್ತಿಯು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಸಂದರ್ಭ ಬರಬಹುದು. ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರ ವೃತ್ತಿಪರ ಆಸೆ-ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಾಸಿಸುವ ನಗರಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.
ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 20 ಅಥವಾ 30ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಭವಿಷ್ಯದ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುಬಿದ್ದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಕುರ್ ವಾರಿಕೂ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ರುಚಿ ವಾರಿಕೂ ಅವರಿಗೆ 40 ವರ್ಷ ತುಂಬುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತಾವು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಬೇಕೆಂಬ ಪೂರ್ಣ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಈ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮನೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ನೆರವಾಯಿತು.
2. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರವಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಹಣಕಾಸಿನ ಬದ್ಧತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೂ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಇಎಮ್ಐ ಅನ್ನು ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ನೋಂದಣಿ , ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸೇರಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಯ ವೆಚ್ಚ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 40ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಉಳಿತಾಯ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಕನಸಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮನೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂಬುದು ವಾರಿಕೂ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
3. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಗತ್ಯಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರಿವು
ಯುವ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಕಚೇರಿಯ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಸಣ್ಣ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಕಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಕುಟುಂಬ ಬೆಳೆದಂತೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಾದಂತೆ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಆಟದ ಮೈದಾನ, ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
40ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಲುಪುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ನೈಜ ಅಗತ್ಯಗಳು ಏನೆಂಬುದು ಕಾಗದದ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಸತಿ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅಂಕುರ್ ದಂಪತಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಗಿಂತ ಆರ್ಥಿಕ ಸಿದ್ಧತೆ ಮುಖ್ಯ!
ಮನೆ ಹೊಂದುವುದು ಎಂದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಯಸ್ಸಿನ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗಳು, ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿದೆ.
— ಅಂಕುರ್ ವಾರಿಕೂ, ಉದ್ಯಮಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಣಕಾಸು ಶಿಕ್ಷಕ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ 40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೂ ಕಾಯಬೇಕೇ?
ಅಂಕುರ್ ವಾರಿಕೂ ಅವರ ಈ ಅನುಭವವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ನಿಯಮವಲ್ಲ. ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ, ಪರ್ಯಾಯ ಉಳಿತಾಯ ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸಮಾಜದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೋ ಅಥವಾ 'ಬೇಗ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು' ಎಂಬ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಂಬಿಕೆಗೋ ಬಿದ್ದು ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಜೀವನದ ಸ್ಥಿರತೆ ಬಂದ ಮೇಲಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಜಾಣತನ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಉದಾಹರಣೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ.