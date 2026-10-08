ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಮಾನತುಗೊಂಡಿರುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಸಾಹುಕಾರ್ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯೆ ಬಿ.ವಿ. ಗೀತಾ ಅವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಲಂಚಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಇಡಿ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.8): ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ (KPSC) ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಮಾನತುಗೊಂಡಿರುವ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಎಸ್. ಸಾಹುಕಾರ್ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯೆ ಬಿ.ವಿ. ಗೀತಾ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ತಲಾ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ (ED) ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ.
ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು (Answer Keys) ಒದಗಿಸಲು ಈ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಇಡಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸಾಹುಕಾರ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿ ಎನ್ನಲಾದ ಡಾ. ಸುಗೂರೆಶ್ ಜಕಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಆರು ಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ (ಡಾ. ನಂದೀಶ್ ಬಿ., ಡಾ. ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ಡಾ. ತೇಜಸ್ ಎಸ್.ಎಸ್., ಡಾ. ವಿನುತಾ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹಿತ್ತಲಮನಿ ಹಾಗೂ ಡಾ. ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್.) ಮೊದಲ 80 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಆರೂ ಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮೊದಲ 80 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಿಖರವಾದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನೇ ಬರೆದಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಸಾಹುಕಾರ್ ಹಾಗೂ ಗೀತಾ ಅವರನ್ನು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು 14 ದಿನಗಳ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬುಧವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ (CCH-4) ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣದ ಗಾಂಭೀರ್ಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಇಬ್ಬರೂ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ರವರೆಗೆ ಇಡಿ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ರೇಟ್: 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕುದುರಿದ ಡೀಲ್
ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಯೋಜಕ ಮಧು ಎನ್. ರಾವ್ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಪಿಪಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಡಿ.ಎಂ. ಅವರು, ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (PMLA) ಸೆಕ್ಷನ್ 50 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರಿಂದ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಪೀಠದ ಮುಂದಿಟ್ಟರು. "ಹಿಂದೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನೇ ತಲುಪಿಸಿರುವ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಅಕ್ರಮ (Modus Operandi) ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಇಡಿ ಪರ ವಕೀಲರು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದರು.
ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜನವರಿ 8 ಮತ್ತು 9, 2026 ರಂದು ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಅಂದರೆ ಜನವರಿ 6 ಮತ್ತು 8 ರಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರ ತಂದೆ ಸಾಹುಕಾರ್ ಅವರನ್ನು ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಾಹುಕಾರ್ ಅವರು "ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ರೇಟ್" ಎಂದು ಹೇಳಿ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಂತರ ಮಾತುಕತೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಕುದುರಿತ್ತು.
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಮುಂಗಡವಾಗಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆಯ ನಂತರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಸಾಹುಕಾರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಚೀಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅದನ್ನು ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ತಂದೆ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಸದಸ್ಯೆ ಬಿ.ವಿ. ಗೀತಾ ಅವರನ್ನು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರು. ಗೀತಾ ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕೇಳಿ, ಕೊನೆಗೆ 40 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಡೀಲ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂದೆಯನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗೀತಾ, 20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಗದು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಪಡೆದು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದರು. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಗೀತಾ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದ ಕಾರನ್ನು ಸಹ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಡಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮಗಳ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಸಾಹುಕಾರ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಬವರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಶೀದಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ರಶೀದಿಗಳು ಗೀತಾ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ.
ಗೀತಾ ಅವರ ಮಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ (ITR) ಅನ್ನು ಇಡಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ 'ಡಾಲರ್ಸ್ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್'ನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಸಾಹುಕಾರ್ ಅವರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 75,000 ರೂ. ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಹುಕಾರ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ತಪ್ಪದೇ ಈ ಬಾಡಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆಸಕ್ತಿಕರ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಸಾಹುಕಾರ್ ಎಂದಿಗೂ ಆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಡಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ. ಈ ಅಕ್ರಮ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಸಾಹುಕಾರ್ ಹಾಗೂ ಗೀತಾ ಅವರ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಶಾಮೀಲು ಮತ್ತು ಅಸಹಕಾರ
ಸಾಹುಕಾರ್ ಹಾಗೂ ಗೀತಾ ಪರ ವಕೀಲರು ಈ ಬಂಧನವನ್ನು "ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ" ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರು ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, 61 ವರ್ಷದ ಸಾಹುಕಾರ್ ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಹೃದಯಸಂಬಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ನೀಡದಂತೆ ಕೋರಿದರು. ಗೀತಾ ಅವರು ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಬೇಕೆಂದೇ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಆರೋಪಿಗಳು ತನಿಖೆಗೆ ತೀವ್ರ ಅಸಹಕಾರ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಡಿ ವಕೀಲರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಈ ನಡುವೆ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ.
2024 ರಿಂದ 2026 ರವರೆಗೆ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿಯಂತ್ರಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಂಗ್ವಾರ್ ಅವರು, ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಬಸವರಾಜ ಕನ್ನಾಳೆ ಎಂಬುವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಲಂಚ ಪಡೆದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಸಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇಡಿ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಗಂಗ್ವಾರ್ ಅವರು ಸಾಹುಕಾರ್ ಮತ್ತು ಗೀತಾ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.