ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದರದಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 3 ರಿಂದ 4 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ವಾಹನ ಸವಾರರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಿದ್ದು, ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಆತಂಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು (ಮೇ 15): ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲೇ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದರದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವಾಹನ ಸವಾರರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದು, ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಇಂಧನ ದರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿವೆ.

Add Asianetnews Kannada as a Preferred SourcegooglePreferred

HP ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ದರ ವಿವರ:

ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ (HP) ಬಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದರ ತಲಾ 3 ರಿಂದ 4 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಪೆಟ್ರೋಲ್: ನಿನ್ನೆ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 102.91 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಇಂದು 106.21 ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಿದೆ.

Related Articles

Related image1
ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವಿತರಣೆ ನಿಷೇಧ; ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಂಕ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಆದೇಶ!
Related image2
Fuel Prices: 'ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಡಿಮೆ ಬಳಸಿ' ಎಂದ ಮೋದಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ಟಾಂಗ್! ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಜನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೋಳಲ್ಲ ಎಂದ ಬಿಜೆಪಿ

ಡೀಸೆಲ್: ನಿನ್ನೆ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 90.99 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಇಂದು 94.10 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.

ಅಂದರೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲೆ ಸರಿಸುಮಾರು 3.30 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲೆ 3.11 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

BPCL ಬಂಕ್ ದರ ವಿವರ:

ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ (BPCL) ಬಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದೇ ಮಾದರಿಯ ದರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಪೆಟ್ರೋಲ್: ಇಂದು ಲೀಟರ್‌ಗೆ 106.22 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.

ಡೀಸೆಲ್: ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 94.09 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ:

ಈ ದಿಢೀರ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೈಕ್, ಕಾರು ಸವಾರರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಾಹನಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೂ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಡೀಸೆಲ್ ದರ ಏರಿಕೆಯಾದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ, ತರಕಾರಿ ಹಾಗೂ ದಿನಸಿ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯದ ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಾಸಿಕ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.

ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ದರ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಏರಿಕೆಯು ವಾಹನ ಸವಾರರಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.