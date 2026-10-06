2047ರ ವೇಳೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು 1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನಾಗಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 9 ಸಮಗ್ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಟೌನ್ಶಿಪ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 13,500 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ಎಐ ಸಿಟಿ, ಮೆಟ್ರೋ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಉಪನಗರ ರೈಲು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು 2047 ರ ವೇಳೆಗೆ 1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಬೃಹತ್ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ (BMR) 9 ಸಮಗ್ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು 13,500 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ 10 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೀಲನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (BMRDA) ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
13,500 ಎಕರೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಗರಗಳು
ಯೋಜನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಒಟ್ಟು 13,500 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 7,900 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ 5,600 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮತ್ತು ರಾಮನಗರ (ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ) ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಈ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಿಂಗಾಪುರದ 'ಪುಂಗ್ಗೋಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್' ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ 'ಎಐ ಸಿಟಿ' (AI City) ಹಾಗೂ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸರ್ಜಾಪುರದಲ್ಲಿ 'ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ನಗರ', ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ 'ಕೆವಿನ್ ನಗರ' ಹಾಗೂ ಹೊಸಕೋಟೆ ಬಳಿಯ ನಂದಗುಡಿ ಮತ್ತು ಮಾಗಡಿ ಬಳಿಯ ಸೋಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ-ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 'ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ'ದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು.
ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿ: ಮೆಟ್ರೋ, ಉಪನಗರ ರೈಲು ಮತ್ತು ಆರ್ಆರ್ಟಿಎಸ್
ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಅದರ ಹೊರವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಮಗ್ರ ಚಲನಶೀಲ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 2037 ರ ವೇಳೆಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ಜಾಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 312 ಕಿ.ಮೀ. ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ 149 ಕಿ.ಮೀ. ಉಪನಗರ ರೈಲು ಯೋಜನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 72 ಕಿ.ಮೀ. ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ತುಮಕೂರು, ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಕೆಜಿಎಫ್ (KGF) ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 270 ಕಿ.ಮೀ. ಸುಸಜ್ಜಿತ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (RRTS) ಕಾರಿಡಾರ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಮತ್ತು ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಗಳು
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಮುಂಬೈ-ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನು ಮೈಸೂರಿನವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು, 10 ಹಬ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 210 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ-2 ಅನ್ನು ನೈಸ್ ರಸ್ತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನೀರು ಪೂರೈಕೆ, ವಸತಿ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ
2037 ರ ವೇಳೆಗೆ ಬಿಎಂಆರ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 3,600 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ಎಸ್ಬಿ (BWSSB) ಸುಮಾರು 1,950 ಎಂಎಲ್ಡಿ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದು, ಹೊರವಲಯದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ನೀರಿನ ಮರುಬಳಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ 40,000 ರಿಂದ 50,000 ಮನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 6 ರಿಂದ 6.5 ಲಕ್ಷ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ.