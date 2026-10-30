ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂದಿನಿ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮೊಸರಿನ ದರವನ್ನು ಕೆಎಂಎಫ್ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 1, 2026 ರಿಂದ ನೂತನ ದರಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಹಾಲಿನ ದರ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹8 ಹಾಗೂ ಮೊಸರಿನ ದರ ₹14 ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.30): ರಾಜ್ಯದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಭಾರಿ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದೆ. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ನಂದಿನಿ ಹಾಲು ಹಾಗೂ ಮೊಸರಿನ ಮಾರಾಟ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಲು ಮಹಾಮಂಡಳ (KMF) ಶುಕ್ರವಾರ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ನೂತನ ದರಗಳು ನವೆಂಬರ್ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈತರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಬರದ ವಾತಾವರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಂದಿನಿ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮೊಸರಿನ ಮಾರಾಟ ದರವನ್ನು ಕೆಎಂಎಫ್ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ.
ನಂದಿನಿ ಟೋನ್ಡ್ ಹಾಲಿನ ದರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹8 ರಂತೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಈ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹7 ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕ ರೈತರಿಗೇ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಹಾಲು ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಹಾಲಿನ ದರ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಮೊಸರಿನ ದರವನ್ನು ಕೆಎಂಎಫ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 14 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ.
ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮೊಸರಿನ ಹೊಸ ದರ ಪಟ್ಟಿ
ಜಿಡ್ಡಿನಾಂಶ (ಫ್ಯಾಟ್) ಪ್ರಮಾಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 'ನಂದಿನಿ'ಯ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಯ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮೊಸರಿನ ಮಾರಾಟ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
|ಹಾಲಿನ/ಮೊಸರಿನ ಮಾದರಿ
|ಹಳೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಾರಾಟ ದರ (ಪ್ರತಿ ಲೀ/ಕೆಜಿಗೆ)
|ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗರಿಷ್ಠ ಮಾರಾಟ ದರ (ಪ್ರತಿ ಲೀ/ಕೆಜಿಗೆ)
|1
|ಟೋನ್ಡ್ ಹಾಲು (Toned Milk)
|₹46
|₹54
|2.
|ಹೋಮೋಜಿನೈಸ್ಡ್ ಟೋನ್ಡ್ ಹಾಲು
|₹47
|₹56
|3.
|ಹೋಮೋಜಿನೈಸ್ಡ್ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು
|₹50
|₹58
|4.
|ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೋನ್ಡ್ ಹಾಲು
|₹52
|₹64
|5.
|ಶುಭಂ ಹಾಲು
|₹52
|₹64
|6.
|ಹೋಮೋಜಿನೈಸ್ಡ್ ಶುಭಂ ಹಾಲು
|₹53
|₹65
|7
|ಮೊಸರು (500 ಗ್ರಾಂ ಪೊಟ್ಟಣ)
|₹28
|₹34
|8
|ಮೊಸರು (1 ಕೆಜಿ ಪೊಟ್ಟಣ)
|₹54
|₹68
ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?: ಕೆಎಂಎಫ್ ನೀಡಿದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಲು ಮಹಾಮಂಡಳಿಯು ಕಳೆದ ಐದು ದಶಕಗಳಿಂದ ರೈತರಿಂದ, ರೈತರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಂಬ ಸಹಕಾರ ತತ್ವದಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 26.89 ಲಕ್ಷ ಹೈನುಗಾರ ರೈತ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದು, ದಿನಂಪ್ರತಿ ಸುಮಾರು 89 ಲಕ್ಷ ರೈತರು ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ ₹28.60 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ನೀರು ಮತ್ತು ಮೇವಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಬರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಪಶುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಔಷಧೋಪಚಾರ ಹಾಗೂ ಮೇವು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿಸಲು ಹಾಲು ಖರೀದಿ ದರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹10 ರಿಂದ ₹12 ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ರೈತರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಚಲಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಹಾಲು-ಮೊಸರಿನ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 'ನಂದಿನಿ' ಕೇವಲ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಎಂದಿನಂತೆ ಸಮಸ್ತ ಗ್ರಾಹಕರು ನಂದಿನಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ರೈತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೆಎಂಎಫ್ ವಿನಂತಿಸಿದೆ.