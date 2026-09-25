09:17 AM (IST) Sep 25

Karnataka News Live ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಂಡ್ಯದ ಪುರಸಭೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲೂ ₹18,000 ಹಣವಿಲ್ಲ; ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್!

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಮಂಡ್ಯದ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಪುರಸಭೆ ನೀಡಿದ್ದ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಜಾಹೀರಾತು ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದ 18,093 ರೂ. ಚೆಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ದಿವಾಳಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಜನರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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08:58 AM (IST) Sep 25

Karnataka News Live ಚಿಪ್ಸ್‌, ಲೇಸ್‌, ಜ್ಯೂಸ್‌ಗೂ ಬ್ರೇಕ್,‌ ಇನ್ಮುಂದೆ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಸುತ್ತಮುತ್ತ‌ junk food ಮಾರಾಟ ಬ್ಯಾನ್?

ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ಚಿಪ್ಸ್‌, ಮಮ್ಮಿ ನಂಗೆ ಲೇಸ್‌, ಅಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಜ್ಯೂಸ್..‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಡೈಲಾಗ್‌ ಇದು. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತ, ಬರ್ತಾ ತಿನ್ನೋದನ್ನೇ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಕೊನೆಗೂ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಂತೆ ಇದೆ.

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08:58 AM (IST) Sep 25

Karnataka News Live ಇಟಗಿಯ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಕದಂಬರ ಕಾಲದ ಶಾಸನ ಪತ್ತೆ! ಕ್ರಿ.ಶ.1062ರ ಜಯಕೇಶಿ ದೊರೆ ಆಡಳಿತ ಹೇಗಿತ್ತು?

ಇಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲನಾರಾಯಣ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗೋವಾ ಕದಂಬರ ಕಾಲದ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿಲಾಶಾಸನವೊಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕ ಡಾ.ಬಾಹುಬಲಿ ಹಂದೂರ ಅವರು ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಕ್ರಿ.ಶ. 1062ರ ದೊರೆ ಜಯಕೇಶಿಯ ಕಾಲದ ಹಳಗನ್ನಡ ಶಾಸನವಾಗಿದೆ. ಕದಂಬರ ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿಸುವ ಈ ಶಾಸನ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

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08:48 AM (IST) Sep 25

Karnataka News Live ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್‌ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿರುವ ನಂದಿನಿ ಮಳಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿಯತ್ತೇನು? ಎನ್.ಆರ್.ರಮೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್‌ ಪಶ್ಚಿಮ ದ್ವಾರದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕೆಎಂಎಫ್‌ ನಂದಿನಿ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಎನ್‌.ಆರ್‌.ರಮೇಶ್‌ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ ಮಳಿಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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08:43 AM (IST) Sep 25

Karnataka News Live ಪತಿಯ ಪ್ರೇಯಸಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿ ಆಗುತ್ತಾಳೆಯೇ? ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷನ ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನು ಆತನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪತ್ನಿ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೌರ್ಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನು ಆರೋಪಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
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08:16 AM (IST) Sep 25

Karnataka News Live ದಸರಾ ಸಿಎಂ ಕಪ್‌ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ - ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಪರದಾಟ, ಖೋಖೋಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದೇ ತಂಡ!

ಹೂವಿನಹಡಗಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಸರಾ ಸಿಎಂ ಕಪ್‌ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವು ತೀವ್ರ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಊಟ, ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಚಾರದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಖೋಖೋ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಕೇವಲ ಒಂದು ತಂಡ ಮಾತ್ರ!

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