ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಮಂಡ್ಯದ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಪುರಸಭೆ ನೀಡಿದ್ದ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಜಾಹೀರಾತು ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದ 18,093 ರೂ. ಚೆಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ದಿವಾಳಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಜನರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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- Karnataka News Live: ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಂಡ್ಯದ ಪುರಸಭೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲೂ ₹18,000 ಹಣವಿಲ್ಲ; ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್!
Karnataka News Live: ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಂಡ್ಯದ ಪುರಸಭೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲೂ ₹18,000 ಹಣವಿಲ್ಲ; ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್!
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬರ ಆವರಿಸಿದೆ. 177 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ 50 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಘೋಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ರೈತರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 2,500 ರು. ಇನ್ಪುಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾ.ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಅನುದಾನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ 45-50 ಲಕ್ಷ ರೈತರಿಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 1,250 ಕೋಟಿ ರು. ಹೊರೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಬರದಿಂದ ರೈತರು ತತ್ತರಿಸಿದ್ದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರ ಕೃಷಿ, ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾಲಕ್ಕೆ 12 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಮೊರಟೋರಿಯಂ (ಮರುಪಾವತಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಡೆ) ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
Karnataka News Live ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಂಡ್ಯದ ಪುರಸಭೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲೂ ₹18,000 ಹಣವಿಲ್ಲ; ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್!
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