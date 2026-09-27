08:37 AM (IST) Sep 27

Karnataka News Live ಸಚಿವ ವಿ.ಸೋಮಣ್ಣ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳಲಿಲ್ವಾ ಸೈದಾಪುರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ; 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕೊರತೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು!

ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೈದಾಪುರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಇಂಟರ್‌ಸಿಟಿ ರೈಲು ಮರುಆರಂಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ನಿಲುಗಡೆ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರದಿದ್ದರೆ ಹೋರಾಟದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

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08:34 AM (IST) Sep 27

Karnataka News Live ಡ್ರಮ್ಮರ್ ದೇವ ಸಾವಿನ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳು ಹೀಗಿದ್ದವು.. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೆಡ್ ಮೇಲೂ ಡ್ರಮ್ ನುಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಡ್ರಮ್‌ ಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳು ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಂಗೀತದ ತಾಳಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೂ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಅಪಾರ ಶಿಷ್ಯವೃಂದವನ್ನೂ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕಲೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ ಹೆಮ್ಮೆ ಅವರದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಕಲಾವಿದರ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಗಳು ಹೀಗಿದ್ದವು..

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08:16 AM (IST) Sep 27

Karnataka News Live 2028ಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 180 ಸೀಟ್‌ - ದೋಸ್ತಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ - ಎಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಎದುರಿಸಲು ಶಪಥ

ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಣಿಸಲು 180 ಸ್ಥಾನಗಳ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.

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08:05 AM (IST) Sep 27

Karnataka News Live ಗದಗ - ಅನುದಾನ ಕೊರತೆ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಕಿರುಕುಳ, KRIDL ಎಇಇ 13 ದಿನದಿಂದ ನಾಪತ್ತೆ, ಡೆತ್‌ನೋಟ್‌ ನೋಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?

ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಗದಗದ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಎಇಇ ಫರ್ವೇಜ್ ಧಾರವಾಡ ಡೆತ್‌ನೋಟ್ ಬರೆದಿಟ್ಟು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಅವರು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಬೆಟಗೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು.

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