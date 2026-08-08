08:07 PM (IST) Aug 08

Karnataka Latest News Live 8 August 2026ರಾಯನಾ? ರುಮಿನಾ? ಯಶ್‌ ಡಾರ್ಕ್‌ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌’ ಟ್ರೇಲರ್‌ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಖಂಡಿತ ಕಾಡುತ್ತೆ!

ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌: ಎ ಫೇರಿಟೇಲ್‌ ಫಾರ್‌ ಗ್ರೋನ್‌ಅಪ್ಸ್‌’ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್‌ ಕೊನೆಗೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಯಶ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲೂ ಟ್ರೇಲರ್‌ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

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07:52 PM (IST) Aug 08

Karnataka Latest News Live 8 August 2026Yash Toxic Trailer Launch - ಯಶ್ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಟ್ರೇಲರ್; 'ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್- ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್; ಅಪ್ಪ-ಮಗನ ಆಟ ಶುರು!

ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಇಂದು, 8 ಆಗಸ್ಟ್ 2026ರಂದು ಇದೀಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸಖತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಟ್ರೇಲರ್ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರೂ ಅಚ್ಚರಿಯಲ್ಲ! ಅಂದಹಾಗೆ, ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ 26 ಆಗಷ್ಟ್ 2026ರಂದು ಯಶ್ ನಟನೆಯ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.

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07:49 PM (IST) Aug 08

Karnataka Latest News Live 8 August 2026ಶಿವಗಂಗೆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ 31ರ ಹರೆಯದ ಉದ್ಯಮಿ ಪುತ್ರ ನಾಪತ್ತೆ, ಶಾಂತಲಾ ಡ್ರಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೋಧ

ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಿವಗಂಗೆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದ ಉದ್ಯಮಿಯ ಪುತ್ರ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಬೆಟ್ಟದ ಶಾಂತಾಲಾ ಡ್ರಾಪ್ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

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07:48 PM (IST) Aug 08

Karnataka Latest News Live 8 August 2026‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌’ ಟ್ರೇಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶ್‌ ಆ್ಯಕ್ಷನ್‌ಗೆ ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು - ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ!

ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌: ಎ ಫೇರಿಟೇಲ್‌ ಫಾರ್‌ ಗ್ರೋನ್‌ಅಪ್ಸ್‌’ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

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07:47 PM (IST) Aug 08

Karnataka Latest News Live 8 August 2026Iran - ಮೊಜ್ತಬಾ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ! ಇರಾನ್‌ನ ಆಡಳಿತ ಯಾರ ಕೈಗೆ? ಅಧಿಕಾರದ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖರ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ!

ಇರಾನ್‌ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳ ನಂತರ, ಮುಂದಿನ ನಾಯಕ ಯಾರು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ, 'ತಜ್ಞರ ಸಭೆ'ಯು ಹೊಸ ನಾಯಕನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಈ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇನಾಪಡೆ IRGCಯ ಪಾತ್ರವೂ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
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07:15 PM (IST) Aug 08

Karnataka Latest News Live 8 August 2026Success Story - ಐಐಟಿ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಪ್ಲೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ! ಆದರೂ ಫ್ರೆಶರ್ ಆಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹38 ಲಕ್ಷದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪಡೆದ ಪ್ರತಿಭೆ!

ಯಾವುದೇ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪದವಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನೇಮಕಾತಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಫ್ರೆಶರ್ ಆಗಿ ₹38 ಲಕ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನದ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಇಂಟರ್ನ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದ ಆಕೆಯ ಕಥೆಯು, ಕೌಶಲ್ಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಾ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದೆ.
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07:10 PM (IST) Aug 08

Karnataka Latest News Live 8 August 2026Yash Toxic Trailer Launch - 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್; ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಪಕ್ಕಾ 'ಕಿಂಗ್'.. ಹಾಲಿವುಡ್ ರೇಂಜ್ ಮೇಕಿಂಗ್!

ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಈವೆಂಟ್‌ನ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ 'ಕಿಂಗ್' ಆಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟೀಮ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಬಳಿಕ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪಾರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರವು 08 ಆಗಸ್ಟ್ 2026ರಂದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.

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06:53 PM (IST) Aug 08

Karnataka Latest News Live 8 August 2026Toxic Trailer Launch - ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟ್ರೇಲರ್‌ ಲಾಂಚ್‌- ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿಳಿದ 'ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್' ನಯನತಾರಾ

ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುವ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಹಾಗೂ ಹಾಡುಗಳು ಚಿತ್ರದ ಬಗೆಗಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇವತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿರುವ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿದೆ. ಈ ಈವೆಂಟ್‌ಗೆ ನಟಿ ನಯನತಾರಾ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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06:35 PM (IST) Aug 08

Karnataka Latest News Live 8 August 2026ಚಳಿ, ಹಿಮ, ಗಡ್ಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಮುದ್ರ.. ಆದರೂ ಪೆಂಗ್ವಿನ್‌ಗಳಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ - ಏನಿದರ ರಹಸ್ಯ?

ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾ ಎಂದರೆ ನೆನಪಾಗುವುದೇ ಹಿಮ, ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿ ಮತ್ತು ಗಡ್ಡೆಗಟ್ಟಿಸುವ ಗಾಳಿ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶೀತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ತಾಪಮಾನ ಮೈನಸ್‌ 50 ಡಿಗ್ರಿ..

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06:16 PM (IST) Aug 08

Karnataka Latest News Live 8 August 2026‘ಆ ನಟಿಯ ಮೃತದೇಹ ನೋಡಿದಾಗ ತಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ; ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇನಾ ಅನಿಸಿತು’ - ನಟಿ ಪ್ರೇಮಾ ಭಾವುಕ ನೆನಪು

ನಟಿ ಪ್ರೇಮಾ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಹೆಸರು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರು, ಸದ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಂಚ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

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05:57 PM (IST) Aug 08

Karnataka Latest News Live 8 August 2026ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ, ಪಿಒಪಿ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಗಣೇಶ ವಿಗ್ರಹ ನಿಷೇಧ

ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ತಯಾರಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಖಡಕ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಕೆಲ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಬಂಧನೆ, ನಿಷೇಧಗಳನ್ನು ಹೇರಲಾಗಿದೆ.

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05:51 PM (IST) Aug 08

Karnataka Latest News Live 8 August 2026Daddy's Home.. ಯಶ್‌ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌' ಟ್ರೇಲರ್‌ ಲಾಂಚ್‌ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆ - ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?

‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌’ ಟ್ರೇಲರ್‌ ಲಾಂಚ್‌ ಅನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಆಯ್ದ ಅತಿಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

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05:30 PM (IST) Aug 08

Karnataka Latest News Live 8 August 2026ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಉಪೇಂದ್ರ 'ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ತೀಕ್ಷ್ಣ' ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿದೆ? ಚುರುಕು ಬುದ್ಧಿ, ಹರಿತ ಫೈಟ್‌, ಸಕತ್ ತನಿಖೆ

Detective Teekshana: ‘ಇಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕ್‌ ವರ್ಕೌಟ್‌ ಆಗಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಜಿಕ್‌ ನಡೆಯಬೇಕು’. ಕುಖ್ಯಾತ ಕೇಸೊಂದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ತಿಣುಕಾಡುವಾಗ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್‌ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಹೇಳುವ ಡೈಲಾಗ್‌ ಇದು. ಲೈಫಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೀಗಾಗುತ್ತದೆ.

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05:15 PM (IST) Aug 08

Karnataka Latest News Live 8 August 2026Life Today Review - ಪ್ರೀತಿಗೆ ದೂರವಿದ್ದ ಯುವಕನನ್ನು ಆಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳಿಸಿದಳು - ಮುಂದೆ ಏನಾಯ್ತು?

Life Today Review: ಮೊದಲಾರ್ಧ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೊಂಚ ವಿಷಾದ. ನಂತರದ್ದು ಹಾವು ಏಣಿಯಾಟ. ಬದುಕು ಏರುಪೇರಿನ ಹಾದಿ. ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಹುತೇಕ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ.

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05:07 PM (IST) Aug 08

Karnataka Latest News Live 8 August 2026ಯಶ್ ಈಗ ಜಗತ್ತೇ ಲವ್ ಮಾಡೋ ನಟ.. ಆದ್ರೆ, ಕೆಜಿಎಫ್ ರಿಲೀಸ್ ವೇಳೆ ಭಾರೀ 'ಹೈಡ್ರಾಮಾ' ನಡೆದಿತ್ತು! ಅದೇನು ನೋಡಿ..

ಕನ್ನಡದ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಗೂ ಜಗತ್ತೇ ಕೊಂಡಾಡುವ ನಟ. ಆದರೆ, ಕೆಜಿಎಫ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ನಡೆದಿತ್ತು. ಕಾರಣ, ಅಂದು ನಟ ಯಶ್ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಜಗತ್ತಿನ 'ರಾಜಾಹುಲಿ' ಮಾತ್ರ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದೇನು ಆಗಿತ್ತು ನೋಡಿ..!

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05:05 PM (IST) Aug 08

Karnataka Latest News Live 8 August 2026Pichchar Review - ನಾಯಕನಿಗೆ ಕುಟುಂಬವೇ ಇಲ್ಲ.. ನಾಯಕಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬ ಬೇಕು!

Pichchar Review: ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬ ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಾಯಕಿ, ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ದೂರವಾಗಿರುವ ನಾಯಕ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದೇ ಚಿತ್ರದ ಕತೆ.

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04:54 PM (IST) Aug 08

Karnataka Latest News Live 8 August 2026ಬಾಸ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿದೆ? ‘ನಾವೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು’ ಎಂದ ನಾಲ್ವರು - ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ?

Boss Movie Review: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೋರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೃತ ದೇಹವೊಂದನ್ನು ನಾಯಿಗಳು ಕಚ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಮೋರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನ ಭದ್ರಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

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04:50 PM (IST) Aug 08

Karnataka Latest News Live 8 August 2026ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಿ ಯಶ್ ಹವಾ; ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ನೋಡಲು ನೂರಾರು ಜನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಮನ!

ಯಶ್ ಬರುತ್ತಿರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಾಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಸೇರಿರೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು 'ಯಶ್‌.. ಯಶ್‌ ಎಂದು ಕನವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ನ ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್‌ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಿಯ ಎಎಂಬಿ ಮಾಲ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ.

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04:42 PM (IST) Aug 08

Karnataka Latest News Live 8 August 2026Mobile - ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಫೋನ್ ಈಗ ಬರಿ ಅರ್ಧ ಬೆಲೆಗೆ? ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್‌ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ!

ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S25 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ನೇರ ರಿಯಾಯಿತಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋನನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಹೇಗೆಂದು ಈ ಲೇಖನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
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04:41 PM (IST) Aug 08

Karnataka Latest News Live 8 August 2026Ayogya 2 Review - ಸತೀಶ್ ನೀನಾಸಂ ಕೊಡೊ ಕೊನೆಯ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇಡೀ ಕತೆಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸುತ್ತಾ?

Ayogya 2 Movie Review: ಅಯೋಗ್ಯ 1 ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಇದು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಭಾಗ 1ರ ಕತೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರಾದ್ದರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗ 2 ನೋಡುವವರಿಗೆ ಕತೆ ಮಿಸ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲ.

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