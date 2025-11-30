'ಯೆಜ್ಡಿ' ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಹಕ್ಕು ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದು, ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ 'ಯೆಜ್ಡಿ' ಬ್ರಾಂಡ್ ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ, ಏ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಬೊಮನ್ ಇರಾನಿ ಅವರ ಪರಂಪರೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.30): ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಯೆಜ್ಡಿ' (Yezdi) ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಹಕ್ಕು ವಿವಾದದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 2022 ರಲ್ಲಿ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠವು ನೀಡಿದ್ದ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದು, 'ಯೆಜ್ಡಿ' ಬ್ರಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸದಂತೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ್ದ ಕ್ರಮ ಅಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ತೀರ್ಪು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಬೊಮನ್ ಇರಾನಿ ಅವರ ಪರಂಪರೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ.

ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠದ ಆದೇಶ ರದ್ದು

ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪೀಠವು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತು. ಮೊದಲ ಮಾಲೀಕ ಐಡಿಯಲ್ ಜಾವಾದ ಅಧಿಕೃತ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕು ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠವು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್‌ಗೆ 'ಯೆಜ್ಡಿ' ಬಳಸದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪೀಠವು, 'ಬೊಮನ್ ಇರಾನಿ ಅವರು ಪಡೆದಿರುವ 'ಯೆಜ್ಡಿ' ಬ್ರಾಂಡ್‌ನ ನೋಂದಣಿಗಳು ಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಗುಣವಾಗಿವೆ' ಎಂದು ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ಗಳು ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಅಮೂರ್ತ ಹಕ್ಕುಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವು ಭೌತಿಕ ಆಸ್ತಿಯಂತೆ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಗಮನಿಸಿದೆ.

YEZDI ಹಿನ್ನೆಲೆ:

'ಯೆಜ್ಡಿ' ತಯಾರಿಸುವ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನು 'ವಿಜಯದ ಹೆಗ್ಗುರುತು' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ. ಯೆಜ್ಡಿ ಬ್ರಾಂಡ್‌ನ ಮೂಲ ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪಾರ್ಸಿ ಕುಟುಂಬದ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸೇರಿದೆ. YEZDI ಎಂದರೆ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಇದು 1969 ರಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಲ್ ಜಾವಾದೊಂದಿಗಿನ ಜಾವಾದ ಮೂಲ ಪರವಾನಗಿ ಒಪ್ಪಂದ ಕೊನೆಗೊಂಡ ನಂತರ, ಬೊಮನ್ ಇರಾನಿ ಅವರ ತಂದೆ 'YEZDI' ಲೋಗೊ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಐಕಾನಿಕ್ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದರು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.

ಬೊಮನ್ ಇರಾನಿ ಮತ್ತು ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಹರ್ಷ

ಈ ತೀರ್ಪಿನ ಕುರಿತು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್‌ನ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ರುಸ್ತಮ್‌ಜೀ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬೊಮನ್ ಇರಾನಿ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಈ ತೀರ್ಪು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅದೃಷ್ಟದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೆಲುವಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಪರಂಪರೆಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡುವಲ್ಲಿನ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 60% ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಭಾರತದ ಐಪಿಆರ್ (IPR - ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು) ಕಾನೂನು ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಚತುರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಲೀಕತ್ವಕ್ಕೆ ಅನಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾ, ಅನುಪಮ್ ಥರೇಜಾ ಅವರ ಫೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಬೊಮನ್ ಇರಾನಿ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದು, 2018 ರಲ್ಲಿ ಐಕಾನಿಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ಒಂದಾಗಿದ್ದರು.