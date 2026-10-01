ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು 5 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ನೂತನ ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಉಡುಪು ನೀತಿ 4.0 ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನೀತಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 4000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣಕಾಸು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರಗಡೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.1): ರಾಜ್ಯದ ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಉಡುಪು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರು. ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು 5 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಗುರಿಯ ನೂತನ ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಉಡುಪು ನೀತಿ 4.0 ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಉಡುಪು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೂತನ ನೀತಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೀತಿ ಅನುಷ್ಠಾನ
ಈ ನೀತಿ 2026-31ಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೀತಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ 4000 ಕೋಟಿ ರು. ಹಣಕಾಸು ಬೆಂಬಲಕ್ಕೂ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರು. ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಐದು ಲಕ್ಷ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ 34 ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆಯ ತಾಲೂಕುಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಾಚೆಗೂ ಜವಳಿ ಉಡುಪು ಕೈಗಾರಿಕೆ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಾಚೆಗೂ ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಉಡುಪು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮತೋಲದೊಂದಿಗೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸಲು
ಆ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವ ಅರ್ಹ ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಉಡುಪು ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ನೀತಿ ಅಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಜತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಹಾಗೂ ರಿಯಾಯ್ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರೇಷ್ಮೆ ನೂಲು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರೇಷ್ಮೆ ರೀಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜತೆಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಲಬುರಗಿಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೆಗಾ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ರೀಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೇರಲ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುವ ಅರ್ಹ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಮತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀತಿ ಅಡಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.