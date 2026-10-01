09:58 AM (IST) Oct 01

Karnataka News Live 1 October 2026 113 ಕೆಜಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಟಿ ರನ್ಯಾ ರಾವ್; ಸ್ಮಗ್ಲರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಗೆ ₹244 ಕೋಟಿ ದಂಡ!

ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್ ನಟಿ ರನ್ಯಾ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ದುಬೈನಿಂದ 113 ಕೆ.ಜಿ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ನಡೆಸಿದ ತನಿಖೆಯ ನಂತರ ನಟಿ ಮತ್ತು ಸಹಚರರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 244 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಅಧಿಕ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

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09:36 AM (IST) Oct 01

Karnataka News Live 1 October 2026 Hassan - ಹಾಸನಾಂಬೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ 300ರ ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಡ, 2000 ರೂಪಾಯಿ ವಿಐಪಿ ಎಂಟ್ರಿ ಇರಲಿ

ಹಾಸನಾಂಬೆ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸು ಪತ್ರದ ಮೇಲಿನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಸೇನೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ವಿಐಪಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೈಬಿಟ್ಟು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ದರದ ಟಿಕೆಟ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
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09:11 AM (IST) Oct 01

Karnataka News Live 1 October 2026 ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಂಚು ತಂದ ಕೊಪ್ಪದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗಳು ಎಸ್.ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಾ

ಜಪಾನ್‌ನ ಐಚಿ-ನಗೋಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್‌ನ ಮಿಶ್ರ 4x100 ಮೀಟರ್ ರಿಲೇಯಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪದ ಎಸ್.ಎಸ್. ಸ್ನೇಹಾ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಭಾರತ ತಂಡ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನೂತನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಮಲೆನಾಡಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಸಾಧನೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
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08:51 AM (IST) Oct 01

Karnataka News Live 1 October 2026 ಹಿಂದಿಗಿಂತ ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೇ ಲಂಚ ಹೆಚ್ಚು - ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ 75% ಕಮಿಷನ್ ಬಾಂಬ್, ಸಿಎಂ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರಾ?

ರಾಜ್ಯದ ಶೇ.75ರಷ್ಟು ಶಾಸಕರು ಕಮಿಷನ್ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ. ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ 38 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ ಕಮಿಷನ್ ಪಡೆಯುವ ಶಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ.

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08:47 AM (IST) Oct 01

Karnataka News Live 1 October 2026 73ರ ವೃದ್ಧ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ 53 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೈಕಲ್ಲೇ ಅಂಗಡಿ!

73 ವರ್ಷದ ಧರ್ಮರಾಜ ಅವರು ಕಳೆದ 53 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೈಕಲ್‌ನಲ್ಲೇ ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 20-30 ಕಿ.ಮೀ ಸೈಕಲ್ ತುಳಿಯುವ ಇವರು, ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಈ ಕಾಯಕವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.

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08:21 AM (IST) Oct 01

Karnataka News Live 1 October 2026 ದಸರಾ ರಜೆ ನೀಡದ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ; ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮನವಿ

ದಸರಾ ರಜೆ ನೀಡದೆ ತರಗತಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀರಾಮಸೇನೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಇಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

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08:04 AM (IST) Oct 01

Karnataka News Live 1 October 2026 ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ಜಿ.ವೇಮಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ 5 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಕೊಡದ್ದಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀವ್ರ ವಿಷಾದ

ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ಜಿ.ವೇಮಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ 5 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀವ್ರ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ನಿಯಮಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅನ್ವಯ 5 ಎಕರೆ ಬದಲಿಗೆ ಕೇವಲ 2,400 ಚದರ ಅಡಿ ನಿವೇಶನವಷ್ಟೇ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
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07:55 AM (IST) Oct 01

Karnataka News Live 1 October 2026 ಯಲಹಂಕ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರೋ 3 ಎಕರೆ 12 ಗುಂಟೆ ಭೂಮಿ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಯಾರದ್ದು? ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು

ಯಲಹಂಕ ವಾಯುಪಡೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 1943ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ 3 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಕಬಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು.

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07:51 AM (IST) Oct 01

Karnataka News Live 1 October 2026 ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ನೀತಿ, ₹4,000 ಕೋಟಿ ಹಣಕಾಸು ಬೆಂಬಲ! 5 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೆಗಾ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನು?

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು 5 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ನೂತನ ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಉಡುಪು ನೀತಿ 4.0 ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನೀತಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 4000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣಕಾಸು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರಗಡೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ.

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07:41 AM (IST) Oct 01

Karnataka News Live 1 October 2026 Bengaluru - ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಾಗ್ತಿರೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಮೆಗಾ ಪ್ಲಾನ್?

ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಿ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಮಡಿವಾಳ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 300ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಜಿಪಿಎಸ್ ಆಧಾರಿತ ಜಿಯೋ-ಲೊಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.

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07:27 AM (IST) Oct 01

Karnataka News Live 1 October 2026 ಆಲಮಟ್ಟಿ ಡ್ಯಾಂ 524.256 ಮೀ.ಗೆ ಎತ್ತರ - 15 ಗ್ರಾಮ, 5,600 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಮುಳುಗಡೆ ಆತಂಕ! ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮನವಿ ಏನು?

Almatti reservoir height increase ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದ ಎತ್ತರವನ್ನು 524.256 ಮೀಟರ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬಬಲೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ 15 ಗ್ರಾಮಗಳು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಎಕರೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

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