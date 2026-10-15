ನಾನು ಕಳ್ಳನೇ? ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹಣದಲ್ಲಿ ರಾಜನಂತೆ ಬದುಕಿದ್ದೇ ನನ್ನ ತಪ್ಪಾಯಿತೇ?" ಎಂದು ಕಿಂಗ್ಫಿಷರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ 'ಎಕ್ಸ್' (X) ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಾನು ಕಳ್ಳನೇ? ಅಥವಾ ಮೋಸಗಾರನೇ? ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಗಳಿಕೆಯ ಹಣದಲ್ಲೇ ರಾಜನಂತೆ ಬದುಕಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ನನ್ನ ಪಾಲಿನ ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೂ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ದೇವೊಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಿನ ನನಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮಿ ಹಾಗೂ ಕಿಂಗ್ಫಿಷರ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ನ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮಲ್ಯ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2016 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ಬ್ರಿಟನ್ಗೆ ತೆರಳಿದ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅವರನ್ನು 2019 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ' ಪಲಾಗೈದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಿ' ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರಂತರ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೇತೃತ್ವದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವು ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ರೂವರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ (ಯುಬಿಎಲ್) ಷೇರುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಡಿ.ಕೆ. ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಟಿ.ಎಮ್. ನದಾಫ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ನ್ಯಾಯಪೀಠವು, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮೂಲದ ಡಿಯಾಜಿಯೊ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಈ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ನೀಡಿದ್ದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂಶಗಳು:
ಕಿಂಗ್ಫಿಷರ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನೀಡಿದ್ದ ಮೂಲ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿ ₹6,203 ಕೋಟಿ. ಆದರೆ, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ಮಲ್ಯ ಅವರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ₹14,131.6 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮೂಲ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಎರಡರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ, ಯುಬಿಎಲ್ ಷೇರುಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಕ್ಕು ಸಾಧಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಡಿಯಾಜಿಯೊ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಕ್ಕು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ
ಈ ಇಡೀ ವಿವಾದವು ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ 'ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' ಕಂಪನಿಯು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದ ಸಾಲದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ.
2013ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯು ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ 135 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಸಾಲ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆಯಾಗಿ ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುತ್ರ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಯ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಯುಬಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶೇ. 7.92 ರಷ್ಟು (2.15 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು) ಷೇರುಗಳನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಡಿಯಾಜಿಯೊ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿತ್ತು. ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಕಂಪನಿಯು ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲವಾದಾಗ, ಡಿಯಾಜಿಯೊ ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ 140.97 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಪಾವತಿಸಿ ಆ ಷೇರುಗಳ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯ ಮುಂದೆ ಮಲ್ಯ ಅವರ ವಕೀಲರು ನೀಡಿದ ಮೌಖಿಕ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಲಿಖಿತ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸದಿರುವವರೆಗೂ, ಅದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಷೇರು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಯ ಷೇರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ
ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುತ್ರ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಯ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ 1,04,64,288 ಯುಬಿಎಲ್ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತರಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಯ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಾಲ ಪುನರ್ರಚನೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಪೀಠ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಕೆಳ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಗಳ ಆದೇಶವನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಡಿಯಾಜಿಯೊ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆದ್ಯತೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಲ್ಯ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.