ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಎರಡನೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ನೆಲಮಂಗಲ-ಕುಣಿಗಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿ 3 ಸಂಭಾವ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತಾ ವರದಿ ತಯಾರಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಾಯು ಸಂಚಾರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (KSIIDC) ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು ಶಾರ್ಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತಾ ವರದಿ (Feasibility Report) ತಯಾರಿಸಲು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (AAI) ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ನಂತರ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರೀನ್ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸೂರಿನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿಗೆ ಸಮೀಪವಿರುವ ಹೊಸೂರಿನಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 30 ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎರಡನೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ತುರ್ತಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
ಶಾರ್ಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳು
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎರಡನೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
- ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿಯ ಚೂಡಹಳ್ಳಿ
- ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿಯ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ
- ನೆಲಮಂಗಲ–ಕುಣಿಗಲ್ (ತುಮಕೂರು) ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳ
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ ಸುಮಾರು 4,500 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ.
ರಾಜಕೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ
ಎರಡನೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸ್ಥಳ ಆಯ್ಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರ ನಡುವೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಒಲವು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆ (ನೆಲಮಂಗಲ) ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳ ವಿಶೇಷತೆ
ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚೂಡಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಸ್ಥಳಗಳು ಪಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭೂ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಯೂ ಹಾಗೂ ಜಂಟಿಯಾಗಿಯೂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು KSIIDC ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನೂ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಎರಡನೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಏಕೆ ಅಗತ್ಯ?
ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ನಿರಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಐಟಿ–ಬಿಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ (KIA) ಪೂರಕವಾಗಿ ಎರಡನೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತಾ ಅಧ್ಯಯನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಸಲಹೆಗಾರರು ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ:
- ಭೂಮಿಯ ಗಾತ್ರ, ಸ್ಥಳಾಕೃತಿ ಮತ್ತು ವಲಯಗಳು
- ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು
- ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ
- ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ
- ಪರಿಸರ ಪರಿಗಣನೆಗಳು
ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ದೂರ, ಇದಲ್ಲದೆ, AAI ಹಿಂದೆಯೇ ನಡೆಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತಾ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ವಿವರವಾದ ಪರಿಶೀಲನೆಯೂ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು
ಸಲಹೆಗಾರರು ಸಮಗ್ರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧ್ಯಯನದ ಭಾಗವಾಗಿ:
- ಭೌಗೋಳಿಕ ಮತ್ತು ಭೂತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು
- ಜಲವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಅಧ್ಯಯನ
- ಅಡಚಣೆ ಮಿತಿ ಮೇಲ್ಮೈ (OLS) ಅಧ್ಯಯನ
- ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ
ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳ ತಿರುವು ಅಗತ್ಯಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ
ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಬೇಡಿಕೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ. 35 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಅಂದಾಜು
- ರಸ್ತೆ, ರೈಲು ಮತ್ತು ವಾಯು ಸಂಪರ್ಕದ ಅಗತ್ಯ
- ದೇಶೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಕ್ಷೆ
ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆ
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ವೆಚ್ಚ ಅಂದಾಜುಗಳು, ಆದಾಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನೂ ಅಧ್ಯಯನವು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
- ಅನುಮತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ
- ಹಸಿರು ಮೈದಾನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುಮೋದನೆಗಳನ್ನು ಸಲಹೆಗಾರರು ಗುರುತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ:
- ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (DGCA)
- ICAO
- ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ
- ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
ಈ ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ವಾಯುಪ್ರದೇಶ ಬಳಕೆ, ಶಬ್ದ ಮಾನದಂಡಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಅಥವಾ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳ ಸಮೀಪತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಳ ಆಯ್ಕೆ
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಚೌಕಟ್ಟು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭೂ ಲಭ್ಯತೆ, ವಾಯುಪ್ರದೇಶ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮೇಲ್ಮೈ ಸಂಪರ್ಕ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ ಅಂತಿಮ ಶಿಫಾರಸಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಲಿವೆ.