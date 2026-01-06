ಸದಾಶಿವನಗರದಲ್ಲಿ, ಮಾಲೀಕರು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಾಗ ಮನೆಗೆಲಸದ ದಂಪತಿ 1.37 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮೂಲದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಕಳುವಾಗಿದ್ದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಜ.06): ಮನೆಗೆಲಸದವರನ್ನು (Domestic Workers) ನಂಬಿ ಮನೆಯ ಕೀ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಸದಾಶಿವನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಎಂಬುವವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕೆಲಸಕ್ಕಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಪತಿ ಸೇರಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1.37 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು (Gold Jewellery) ದೋಚಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಸದಾಶಿವನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ (West Bengal) ಮೂಲದ ಹಾಜೀರಾ ಬೇಗಂ ಎಂಬಾಕೆ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ನಂಬಿಕಸ್ಥಳಾಗಿದ್ದ ಈಕೆ 2024 ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 27, 2025 ರಂದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಳು. ಈ ಬಾರಿ ಆಕೆ ತನ್ನ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಪತಿ ಶಬ್ಬೀರ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದಳು. ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಯೋಜಿತ ಕಳ್ಳತನ (Planned Robbery):
ಡಿಸೆಂಬರ್ 30 ರಂದು ಮಾಲೀಕ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರ ಜೊತೆ ತಮಿಳುನಾಡು (Tamil Nadu) ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಇದನ್ನೇ ಸಂಚಿನ ಭಾಗವಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಹಾಜೀರಾ ಮತ್ತು ಶಬ್ಬೀರ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂಲ ಕೀಗಳನ್ನು (House Keys) ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಲಾಕರ್ ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 900 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ದೋಚಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರಂದು ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದಾಗ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ :
ಕಳ್ಳತನದ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸದಾಶಿವನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ (Sadashivanagar Police Station) ಎಫ್ಐಆರ್ (FIR) ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮೂಲದ ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತರಿಂದ ಒಟ್ಟು 1.37 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ (Recovery) ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತ (North India) ಅಥವಾ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲಸದವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ (Police Verification) ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಈ ಮೂಲಕ ಜನತೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.