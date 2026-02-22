ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನವನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ 396ನೇ ಶಿವಾಜಿ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ, ಶ್ರೀರಾಮಸೇನೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಅವರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಬಾಗಲಕೋಟೆ (ಫೆ.22): ನವನಗರದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದ 396ನೇ ಶಿವಾಜಿ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀರಾಮಸೇನೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮುತಾಲಿಕ್ ಗೈರು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್
ನವನಗರದ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಂ. 36ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಈ ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಅವರೇ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ, ಅವರು ಇಲ್ಲದೆ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸದಿರಲು ಸಂಘಟಕರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ಅತಿಥಿಗಳ ಗೈರುಹಾಜರಿಯೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದೂಡಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಮುತಾಲಿಕ್ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ಆಚರಣೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರ
ಶ್ರೀರಾಮಸೇನಾ ಹಾಗೂ ಹಿಂದವೀ ಸ್ವರಾಜ್ ತರುಣ ಮಂಡಳದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಶಿವಾಜಿ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 'ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ಮುತಾಲಿಕ್ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ಭವ್ಯ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮಸೇನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನವನಗರದಲ್ಲಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿತ್ತು
ನಾಳೆ ನವನಗರದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಕೇಸರಿಮಯ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಮುತಾಲಿಕ್ ಅವರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರವೇಶದ ಮೇಲಿರುವ ನಿಷೇಧ ಮುಗಿದ ನಂತರವೇ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಹೊಸ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿದೆ.