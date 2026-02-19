ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು, 'ಆಸ್ಟಿಯೋನೆಕ್ರೋಸಿಸ್' ಎಂಬ ವಿರಳ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ 17 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನಿಗೆ ರೋಬೊಟಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಮೊಣಕಾಲು ಬದಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಬಾಲಕನಿಗೆ ನೋವುರಹಿತವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಡೆಯುವಂತಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು (ಫೆ.19): ನಗರದ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ 17 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನಿಗೆ ‘ರೋಬೊಟಿಕ್’ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಮೊಣಕಾಲು ಬದಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಏನಿದು ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಕರಣ?

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಮೊಣಕಾಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ಬಾಲಕನಲ್ಲಿ ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬಾಲಕನು ‘ಆಸ್ಟಿಯೋನೆಕ್ರೋಸಿಸ್’ ಎಂಬ ವಿರಳ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದನು. ಇದು ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಮೂಳೆ ಸವೆಯುವ ಮತ್ತು ಮೃತಪಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ತೀವ್ರ ನೋವಿನಿಂದಾಗಿ ಬಾಲಕನ ಓಡಾಟ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು.

ರೋಬೊಟಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕೈಚಳಕ

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಿಂತ ರೋಬೊಟಿಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾದುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯ ಮೂಳೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಡಾ. ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೆ.ಟಿ ಅವರು, ‘ಬಾಲಕನ ವಯಸ್ಸು ಚಿಕ್ಕದಾದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕಿತ್ತು. ರೋಬೊಟಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಮೊಣಕಾಲಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ, ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ಕೃತಕ ಕೀಲು ಜೋಡಿಸಲು ನೆರವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಬಾಲಕನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆದ ದಿನವೇ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರಿದ ಬದುಕಿನ ಭರವಸೆ

ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೂ ಮುನ್ನ ‘ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹತಾಶನಾಗಿದ್ದ ಬಾಲಕ, ಈಗ ಯಾವುದೇ ನೋವಿಲ್ಲದೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ‘ನನಗೆ ಮರುಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ, ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡಲು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಬಾಲಕ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ರೋಗಿಯ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ವರದಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಬಾಲಕನ ಮೊಣಕಾಲು ಗಂಭೀರ ಹಂತದ ಆಸ್ಟಿಯೋನೆಕ್ರೋಸಿಸ್‌ನಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿತು. ಕೀಲುಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ರೋಗಿಯ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಯ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡವು, ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಜಿಸಲಾದ ‘ರೋಬೊಟಿಕ್ ನೆರವಿನ ಮೊಣಕಾಲು ಬದಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ’ಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತು.

ಈ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರೋಬೊಟಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಮೊಣಕಾಲಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಕೃತಕ ಕೀಲನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಯಿತು. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರದ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಆರೈಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ರೋಗಿಯು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆದ ದಿನವೇ ಚೇತರಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. 

