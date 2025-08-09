ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಬೆನ್ನುನೋವು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ನರಗಳ ತೊಂದರೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ನಿದ್ರೆಗೆ ಸಹಾಯಕ.
ನಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದಂತೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಒಳ್ಳೆಯ ನಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಾಜಾತನದಿಂದ ಚೈತನ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮಲಗುವ ಭಂಗಿಯು ತಪ್ಪಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವ ಅಭ್ಯಾಸ, ಎಷ್ಟೇ ಆರಾಮದಾಯಕವೆನಿಸಿದರೂ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಬಹುದು. ಈ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ 6 ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಆ ರೀತಿ ಮಲಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಬೆನ್ನು ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು
ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವುದರಿಂರದ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಅಸಮಾನ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಬದಿಗೆ ತಿರುಗಿರುವುದರಿಂದ, ದೀರ್ಘಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿತ ಮತ್ತು ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳು
ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಮತ್ತು ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಸ್ತಮಾ ಅಥವಾ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ತೊಂದರೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಿ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯು ನಿಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಮ್ಲೀಯತೆ, ಅನಿಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಊಟದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕ.
ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಸುಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಡವೆಗಳು
ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದಾಗ ಮುಖವು ದಿಂಬಿನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಘರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಬೆವರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸುಕ್ಕುಗಳು, ಮೊಡವೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಕಿರಿಕಿರಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಅಪಾಯ
ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವುದು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಇದು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ, ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಇದು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ನರಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ಈ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ನರಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ತೋಳುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ, ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಅಥವಾ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ನರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು.ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಆರೋಗ್ಯಕರ ನಿದ್ರೆಗಾಗಿ, ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ದೇಹದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಉಸಿರಾಟ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ದಿಂಬು ಮತ್ತು ಗದ್ದೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಮುಖ್ಯ. ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ!
ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಲೇಖನವೂ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಕೇವಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ