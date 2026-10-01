5 3 magnitude earthquake strikes Afghanistan NCS report ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಗುರುವಾರ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ 5.3 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂಕಂಪಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಂದ್ರ (NCS) ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಕಾಬೂಲ್ (ಅ.1): ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಗುರುವಾರ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ 5.3 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂಕಂಪಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಂದ್ರ (NCS) ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಭೂಕಂಪನ

NCS ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:59:20ಕ್ಕೆ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಭೂಮಿಯ 126 ಕಿ.ಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿ ಕಂಪನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ NCS ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಭೂಕಂಪನ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್‌ಸಿಎಸ್ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಪೋಸ್ಟ್

ಭೂಕಂಪದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು 35.981 ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು 68.700 ಪೂರ್ವ ರೇಖಾಂಶದಲ್ಲಿದ್ದು, 126 ಕಿ.ಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿ ಕಂಪನ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು NCS ತಿಳಿಸಿದೆ.

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ಭೂಕಂಪನದಿಂದ ಹಲವು ವಸತಿಗಳು ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಭೂಕಂಪದಿಂದಾಗಿ ಸಾವು-ನೋವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ.