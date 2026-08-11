ಪಶ್ಚಿಮ ಕೊಲಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ 7.4 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೀಕರ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ 130 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೂರಾರು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಧರಾಶಾಹಿಯಾಗಿದ್ದು, ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು' ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೊಗೊಟಾ: ಪಶ್ಚಿಮ ಕೊಲಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಭವಿಸಿದ 7.4 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೀಕರ ಭೂಕಂಪಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 130 ಜನರು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವೇ ತೀವ್ರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ನೂರಾರು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಧರಾಶಾಹಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವಶೇಷಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ತುರ್ತು ಪಡೆಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಈವರೆಗೆ 570ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, 2,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ನೆರೆಯ ಈಕ್ವೆಡಾರ್ನಲ್ಲೂ ಭೂಕಂಪನದ ಅನುಭವವಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೀರಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಹೆಗ್ಗುರುತುಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ಹಾನಿ
ಕೊಲಂಬಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟೀಸ್ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ಪೆರೇರಾ ನಗರವು ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದು, ಒಂದೇ ನಗರದಲ್ಲಿ 60 ಸಾವುಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಧಾನಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ‘ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್’ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 86 ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕುಸಿದಿದ್ದು, 1,577 ವಸತಿ ಮನೆಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 37 ಮನೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬೆಲಾರ್ಡೊ ಡೆ ಲಾ ಎಸ್ಪ್ರಿಯೆಲ್ಲಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
18 ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಹಾಗೂ 52 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಏಳು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಲಿ ನಗರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದರ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ವಿಭಾಗವೇ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಯಾದ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅವಶೇಷಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವವರನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭೂಕಂಪನದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಮತ್ತು ತೀವ್ರತೆ
ಅಮೆರಿಕದ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ (USGS) ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಭೂಕಂಪವು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:34 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಚೋಕೋ ಇಲಾಖೆಯ ಸ್ಯಾನ್ ಜೋಸ್ ಡೆಲ್ ಪಾಲ್ಮರ್ ಬಳಿ ಭೂಮಿಯ ಆಳದಲ್ಲಿ 107 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇದರ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು 'ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈರ್' ವಲಯದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಭೂಕಂಪನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನದ ನಂತರವೂ ಹಲವಾರು ತೀವ್ರ ಆಫ್ಟರ್ಶಾಕ್ಗಳು (ನಂತರದ ಕಂಪನಗಳು) ಸಂಭವಿಸಿವೆ.
ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಸವಾಲುಗಳು
ರಿಸರಾಲ್ಡಾ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಕಾಫಿ ಆಕ್ಸ್' (ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶ) ಭಾಗಗಳು ಭೂಕಂಪದಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ತತ್ತರಿಸಿವೆ. ಪೆರೇರಾ ಮತ್ತು ಡೋಸ್ಕ್ವೆಬ್ರಾಡಾಸ್ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಭಾರಿ ವಿನಾಶದ ನಡುವೆ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚೋಕೋ ಪ್ರದೇಶವು ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಲು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗಗಳ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ದೋಣಿ ಅಥವಾ ವಿಮಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ತಲುಪಬಹುದಾದ ಇಂತಹ ಸೀಮಿತ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಬಡತನದಲ್ಲಿದ್ದು, ನಿಜವಾದ ಸಾವು-ನೋವಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಣೆ
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶದಲ್ಲಿ 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು' ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ದುರಂತ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಭಗ್ನಾವಶೇಷಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಬದುಕುಳಿದವರನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಕಾರ್ಯ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬೊಗೋಟಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕತೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ಜನರನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ.