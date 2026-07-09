‘ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಡೆಲ್ ಲೀಗ್’ (WPL) ತನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಆವೃತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ 12 ರಿಂದ 16, 2026ರವರೆಗೆ ಮುಂಬೈನ ಡೋಮ್, ಎಸ್ವಿಪಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಆರು ಬಲಿಷ್ಠ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ 36 ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಆಟಗಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಡೆಲ್ ಕ್ರೀಡೆಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಇದು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಡೆಲ್ ಕ್ರೀಡೆಯ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ‘ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಡೆಲ್ ಲೀಗ್’ (WPL) ತನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಆವೃತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬೈನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಡೋಮ್, ಎಸ್ವಿಪಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 12 ರಿಂದ 16, 2026ರವರೆಗೆ ಈ ರೋಚಕ ಕ್ರೀಡಾ ಹಬ್ಬ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಐಕೋನಿಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಲೀಗ್, ಈ ಬಾರಿ ಆರು ಬಲಿಷ್ಠ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಆಟಗಾರರ ಸಮಾಗಮದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಸೀಸನ್ 4ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ದೇಶಗಳ 36 ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ:
ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು
-ವೇದಾಂತಾ ಲಿಯೋಪಾರ್ಡ್ಸ್ (ವೇದಾಂತಾ ಗ್ರೂಪ್)
-ಖಾನ್ ಟೈಗರ್ಸ್ (ಸೊಹೇಲ್ ಖಾನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್)
-ಪನೋರಮಾ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ (ಪನೋರಮಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್)
-ಆಸಿ ಮ್ಯಾವೆರಿಕ್ಸ್ ಜಾಗ್ವಾರ್ಸ್ (ಅಮಿತ್ ಸಾಹ್ನಿ, ಕೇವಲ್ ಕಲ್ರಾ ಮತ್ತು ಪಂಕಜ್ ಸಿಂಘಾ)
-ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ಸ್ ಲಯನ್ಸ್ (ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ಸ್ FZCO)
-ವಿಬಿ ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಚೀತಾಸ್ (ವಾಶು ಭಗ್ನಾನಿ)
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಡೆಲ್ ಕ್ರೀಡೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಹಡ್ಲೆ (Hudle) ಮತ್ತು ಸಿಎಎ ಪೋರ್ಟಾಸ್ (CAA Portas) ಅವರ ‘ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಯಾಡೆಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ 2026’ರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಪ್ಯಾಡೆಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವು ಪ್ರಸ್ತುತದ 25-30 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ನಿಂದ 2036ರ ವೇಳೆಗೆ 250-300 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಅಂದಾಜಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 2022ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 500-1,000 ಇದ್ದ ಆಟಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯು 2025ರ ವೇಳೆಗೆ 1,00,000ಕ್ಕೆ ಏರಿರುವುದು ಈ ಕ್ರೀಡೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಹೇಶ್ ಭೂಪತಿ ಕನಸಿನ ಕೂಸು
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಲೀಗ್ನ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮಹೇಶ್ ಭೂಪತಿ, "ಒಂದು ಕನಸಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಲೀಗ್, ಇಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರರು, ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ಯಾಡೆಲ್ ಕ್ರೀಡೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ," ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಪ್ಯಾಡೆಲ್ ಆಟವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವಿದೆ. ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಈಗಲೇ BookMyShow ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಕ್ರೀಡಾಪ್ರಿಯರು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಈಗಲೇ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬಹುದು.