ಚೊಚ್ಚಲ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಐಪಿಎಲ್ ಆಟಗಾರ ಇಂದು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹೊರತಾದ ಆ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಬದುಕಿನ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಎಂಬುದು ಹಲವಾರು ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ವೇಧಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಮರೆ ಕಾಯಂತಿರುವ ಅದ್ವಾನ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ನಮಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸೇರಿ ಹಲವಾರು ಯುವ ಯಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಐಪಿಎಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ್ರೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾರೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಈ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ!
ಈ ವರ್ಷದ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗಮನ ಸೆಳೆದದ್ದು, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ. ಚೆನ್ನೈ ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು, ಆದರೆ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನೈ ತಂಡ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿತ್ತು. ಚೆನ್ನೈನ ಅನೇಕ ಆಟಗಾರರು ಗಾಯಗೊಂಡು ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದ ಹೊರಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಆಟಗಾರನ ಹೆಸರೂ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು ಮತ್ತು ಅವರು ಗಾಯಗೊಂಡರು. ಈಗ ಅದೇ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಪುಣೆ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಟಿಸಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.
ಪುಣೆ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಟಿಸಿ ಕೆಲಸ!
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನ ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಘೋಷ್ ಪುಣೆ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಟಿಸಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ತಕ್ಷಣ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಘೋಷ್ ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರು ಗೌರಿ ಗುರವ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರ ಕಾಲಿನ ಗಾಯ ಈಗ ಗುಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಚಾಣಾಕ್ಷತನ ತೋರಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭೆ!
ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಘೋಷ್ ಅವರ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನವು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ದುರದೃಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. 2025 ರ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ, ಚೆನ್ನೈ ಈ ಯುವ ಆಟಗಾರನನ್ನು 30 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೂಲ ಬೆಲೆಗೆ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ, ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅವರ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು 3 ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ 24 ರನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ತಂಡ!
ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ, ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅವರ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿತು. ಆದರೆ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ ದುರದೃಷ್ಟಕರವಾಯಿತು. ಇದೇ ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಘೋಷ್ ಅವರ ಬಲಗಾಲಿಗೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಗಾಯ (ಕಾಲು ಮುರಿತ) ಉಂಟಾಯಿತು. ಈ ಮುರಿತದಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಗುಳಿಯಬೇಕಾಯಿತು. ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೂ, ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಹೊರಗುಳಿದಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು.