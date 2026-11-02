ಟೆನಿಸ್ ತಾರೆ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಅನಮ್ ಮಿರ್ಜಾ ಫ್ಯಾಷನ್ ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ದಿ ಲೇಬಲ್ ಬಜಾರ್', 'ದುವಾ' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ₹331 ಕೋಟಿ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿವೆ.
ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಟೆನಿಸ್ ತಾರೆ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಅನಮ್ ಮಿರ್ಜಾ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಾನಿಯಾ ಅವರಂತೆ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ, ಅನಮ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಉದ್ಯಮ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅನಮ್ ಅವರ ಅಂದಾಜು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹331 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕೃತ ಹಣಕಾಸಿನ ದಾಖಲೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರುವ ಅಂದಾಜು ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಉದ್ಯಮದವರೆಗೆ
1994ರಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅನಮ್, ನಸ್ರ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಸೇಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಟಡೀಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅವರು, ಬಳಿಕ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು.
ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ 'ದಿ ಲೇಬಲ್ ಬಜಾರ್' ಒಂದು. ಈ ಫ್ಯಾಷನ್ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ಉಡುಪುಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್, ಮುಂಬೈ, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ದುಬೈ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್
ಅನಮ್ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ದುವಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 'ದುವಾ' ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ್ನೂ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 'ದಾವತ್-ಎ-ರಮಜಾನ್' ಎಂಬ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನೂ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಡುಪುಗಳು, ಆಹಾರ ಮಳಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಳಿಗೆಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಫ್ಯಾಷನ್ ಉದ್ಯಮದ ಜೊತೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಕ್ಷಣಗಳು, ಪ್ರವಾಸ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಪುತ್ರನ ಜೊತೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ
ಅನಮ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವೂ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. 2016ರಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಉದ್ಯಮಿ ಅಕ್ಬರ್ ರಶೀದ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದ ಅವರು, 2018ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ನಂತರ ಮಾಜಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಸದುದ್ದೀನ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ, 2019ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ದುವಾ ಎಂಬ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ.
₹331 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಅಂದಾಜಿನ ಹಿಂದಿನ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು
ಫ್ಯಾಷನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು, ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಆಯೋಜನೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಹಯೋಗಗಳು ಅನಮ್ ಅವರ ಆದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಗಳೆಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ₹331 ಕೋಟಿ ಎಂಬ ಆಸ್ತಿ ಅಂದಾಜು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರ ಸಹೋದರಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮದ ಮೂಲಕವೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅನಮ್ ಅವರ ವಿಶೇಷತೆ.