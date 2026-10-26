ನಟ ಕರಣ್ ವಾಹಿ ಅವರ ಬಹುಕಾಲದ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿದೆ. ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ಹಾಗೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ತಾವು ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಾಗಿ ಕರಣ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮಾಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್?
ಉದಿತಿ ಮತ್ತು ಕರಣ್ ವಾಹಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲೇ ಅವರು ಸಂಬಂಧ ಹಳಸಿತು. ಈಗ ಕರಣ್ ವಾಹಿ ಉದಿತಿಯೊಂದಿಗಿನ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮದುವೆಯವರೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸಿದ್ದ ಒಂದು ಸಮಯವಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಬೇರೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆವು ಎಂದು ಕರಣ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ವಾಹಿ!
ಕರಣ್ ವಾಹಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಕಣ್ಣನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉದಿತಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರಣ್ ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮದುವೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಬಯಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ನನಗೆ 33-34 ವರ್ಷ. ನಾನು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕರಣ್ ವಾಹಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲಾಕಡೌನ್ಲ್ಲಿ ಬೆಸೆದ ಸಂಬಂಧ!
ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆದೆವು, ಅಲ್ಲದೇ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆವು. ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮದುವೆಯವರೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೆ ಸತ್ಯ. ಈ ಸಂಬಂಧವು ಯಾರ ಪೋಷಕರಿಂದಲೂ ಕೊನೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕರಣ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉದಿತಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರದಿಂದಾಗಿ ಕರಣ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅವಳ ಪೋಷಕರು ಒಪ್ಪುಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉದಿತಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಉದಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ, ಲೈವ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಅವಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಳು. ನಾನು ಮುಂಬೈಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಾಗ ಉದಿತಿ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಳು ಎಂದು ಕರಣ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
10 ವರ್ಷ ಅಂತರ!
ಕರಣ್ ವಾಹಿ ಮತ್ತು ಉದಿತಿ ಸಿಂಗ್ ನಡುವೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿದೆ. ಉದಿತಿ ತನ್ನ ಮಾಜಿ ಗೆಳೆಯ ಕರಣ್ ಗಿಂತ 10 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವಳು. ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವೇ ಬ್ರೇಕಪ್ ಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಉದಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರೇಕಪ್ ನಂತರ, ಉದಿತಿ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದವು. ಉದಿತಿ ತಾನು ಒಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿನ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಶೋನಲ್ಲಿ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಳು, ಆದರೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಯಾರು? ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ.