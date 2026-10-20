Asian Para Games 2026: 5ನೇ ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಗೇಮ್ಸ್ 2026ರ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಭಾರತ 4 ಚಿನ್ನ ಸೇರಿದಂತೆ 11 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಪ್ಯಾರಾ ಶೂಟಿಂಗ್, ಆರ್ಚರಿ ಮತ್ತು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Asian Para Games 2026: 5ನೇ ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಗೇಮ್ಸ್ 2026(5th Asian Para Games 2026) ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದು, ಮೊದಲ ದಿನವೇ ನಾಲ್ಕು ಚಿನ್ನ, ಐದು ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಕಂಚು ಸೇರಿದಂತೆ 11 ಪದಕಗಳನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಪ್ಯಾರಾ-ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳ ರೋಚಕ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಪ್ಯಾರಾ ಶೂಟಿಂಗ್, ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್, ಪ್ಯಾರಾ ಆರ್ಚರಿ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಜೂಡೋಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ಯಾರಾ-ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳು ಅದ್ಭುತ, ರೋಚಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಶ್ರ ತಂಡ ಸಂಯುಕ್ತ(mixed team compound) ಆರ್ಚರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಒಂದು-ಎರಡು ಫಿನಿಶ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ಯಾರಾ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೋನಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯರ 10 ಮೀಟರ್ ಏರ್ ರೈಫಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ SH1 (R2) ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 250.0 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದರು, ಹೊಸ ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಗೇಮ್ಸ್ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದರು. ಭಾರತದ ಅವನಿ ಲೇಖರಾ 249.6 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು, ಸ್ಮರಣೀಯ ಒಂದು-ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು.
5ನೇ ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ ಭಾರತೀಯರು
ಪ್ಯಾರಾ ಆರ್ಚರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಶೀತಲ್ ದೇವಿ ಮತ್ತು ತೋಮನ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರ ತಂಡ(mixed team) ಸಂಯುಕ್ತ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಈ ಜೋಡಿ 1,402 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು, ಹಿಂದಿನ 1,400 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿತು.
ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಪುರುಷರ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ F46 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಂಕು 65.11 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಎಸೆದು ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದರು. ಅಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ 65.02 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಎಸೆದು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದು-ಎರಡು ಸ್ಥಾನ ದೊರೆಯಿತು.
ಮಹಿಳೆಯರ 1500 ಮೀ. ಟಿ12/13 ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಬಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಮಯ 5:12.39 ರೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದರು, ಆದರೆ ರಾಧಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ 5:30.90 ರೊಂದಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು, ಭಾರತೀಯ ತಂಡವು ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತೋರಿಸಿತು.
ಪ್ಯಾರಾ ಜೂಡೋದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೋಕಿಲಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಕಪಿಲ್ ಪರ್ಮಾರ್ ಪುರುಷರ J1 -70 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಆಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.
ನಾಲ್ಕು ಚಿನ್ನ, ಐದು ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತವು ಮೊದಲ ದಿನದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಚೀನಾ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಪ್ಯಾರಾ-ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್ ಭಾರತ ಮೇಲುಗೈ
ಆರಂಭಿಕ ದಿನದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಪ್ಯಾರಾ-ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ದಾಖಲೆ ಮೇಲೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪೋಡಿಯಂ ಸ್ವೀಪ್ಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳು ಸೇರಲಿವೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24 ರವರೆಗೆ ಐಚಿ-ನಗೋಯಾದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದು, ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಗಳನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತೋರಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಈವೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪದಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಮೈಖೇಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೈಖೇಲ್