ನಗೋಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 20ನೇ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಸಮಾರೋಪದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ದೋಹಾಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ನೀರು ಧಾಂಡಾ ಪಥಸಂಚಲನ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಗಾಲ್ಫರ್ ಪ್ರಣವಿಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ ಹಾಕಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ ದೊರೆಯಿತು.
ನಗೋಯಾ: 2 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಏಷ್ಯನ್ ದೇಶಗಳ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ, ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದ 20ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗೆ ಭಾನುವಾರ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ನಗೋಯಾದ ಪಲೋಮಾ ಮಿಝುಹೊ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಮೂಲಕ ಗೇಮ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು. ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯಾ(ಒಸಿಎ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶೇಕ್ ಜೊಆನ್ ಬಿನ್ ಹಮದ್ ಅಲ್ ಥಾನಿ ಅವರು 20ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, 2030ರ ಏಷ್ಯಾಡ್ಗೆ ಆತಿತ್ಯ ವಹಿಸಲಿರುವ ಕತಾರ್ ದೇಶದ ದೋಹಾ ನಗರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಗೇಮ್ಸ್ನ ಕ್ರೀಡಾಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡಾ ನಡೆಯಿತು.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ:
20ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳು ಅಧ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರುವ ಮೂಲಕ 21 ಚಿನ್ನ, 27 ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ 37 ಕಂಚು ಸಹಿತ 85 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿತು. ಇನ್ನು 169 ಚಿನ್ನ 89 ಬೆಳ್ಳಿ, 83 ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಸಹಿತ 341 ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಚೀನಾ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೆ, ಆತಿಥೇಯ ಜಪಾನ್ 83 ಚಿನ್ನ, 95 ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ 91 ಕಂಚು ಸಹಿತ 269 ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ 39 ಚಿನ್ನ, 43 ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ 68 ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಟಾಪ್ 3 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು.
ನೀರು ಧಾಂಡಾ ಭಾಗಿ:
ಭಾರತದ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ತಾರೆ ನೀರು ಧಾಂಡಾ ಅವರು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಪಥಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಹಿಡಿದು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಭಾರತದ ಕೆಲ ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳೂ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು.
ಪ್ರಣವಿಗೆ ಐಜಿಯು ₹10 ಲಕ್ಷ ನಗದು
ನವದೆಹಲಿ: ಏಷ್ಯಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಗಾಲ್ಫರ್, ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಣವಿ ಅರಸ್ ಅವರಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಗಾಲ್ಫ್ ಯೂನಿಯನ್(ಐಜಿಯು) ₹10 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ವಿಜೇತ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ದೀಕ್ಷಾ ಡಾಗರ್ ಹಾಗೂ ಅದಿತಿ ಅಶೋಕ್ಗೆ ತಲಾ ₹3 ಲಕ್ಷ ನೀಡುವುದಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹಾಕಿ ತಾರೆಗಳಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ
ಏಷ್ಯಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಭಾನುವಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ಹೂಹಾರ ಹಾಕಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಹಾಕಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಾಜಿ ಹಾಕಿ ಪಟುಗಳು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು.