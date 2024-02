ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್‌ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆರಗಾಗಿಸಿದ ಅನ್ಮೋಲ್‌ ಖಾರ್ಬ್‌!

ಶಾ ಆಲಂ(ಮಲೇಷ್ಯಾ): 17 ವರ್ಷದ ಅನ್ಮೋಲ್‌ ಖಾರ್ಬ್‌ ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಷ್ಟೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭೆ. ಏಷ್ಯಾ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್‌ ಟೀಂ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ಗೂ ಮುನ್ನ ಭಾರತ ಪರ ಯಾವುದೇ ಅಂ.ರಾ. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಆಗುವಲ್ಲಿ ಅನ್ಮೋಲ್‌ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ. ನಾಕೌಟ್‌ ಹಂತದ ಮೂರೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮುಖಾಮುಖಿಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದವರು ಅನ್ಮೋಲ್‌.

ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಚೀನಾ 2-2ರಲ್ಲಿ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾಗ ಕೊನೆಯ ಸಿಂಗಲ್ಸ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ನಂ.149 ವು ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದ ಅನ್ಮೋಲ್‌, ಜಪಾನ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಮೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ 2-2ರಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಸಮಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ನಂ.28 ನಟ್ಸುಕಿ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್‌ ನಡುವಿನ ಫೈನಲ್‌ 2-2ರಲ್ಲಿ ಸಮಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ವಿಶ್ವ ನಂ.45 ಪೊರ್ನ್‌ಪಿಚಾರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಗ್ಗುಬಡಿದ ಅನ್ಮೋಲ್‌, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್‌ ಲೋಕವನ್ನು ಬೆರಗಾಗಿಸಿ ಭವಿಷ್ಯದ ತಾರೆ ಎನಿಸಿದರು.

ಶಾ ಆಲಂ(ಮಲೇಷ್ಯಾ): ರೋಚಕ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಕಂಚು ವಿಜೇತ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಬಗ್ಗುಬಡಿದ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್‌ ಏಷ್ಯಾ ಟೀಂ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಕ್ಕೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿತು. ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಫೈನಲ್‌ ಕದನದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 3-2ರಿಂದ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿ, ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪದಕ ಗಳಿಸಿತು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸೆಣಸಾಟದಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಯುವ ತಾರೆ ಅನ್ಮೋಲ್‌ ಖಾರ್ಬ್‌ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದರು.

ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾ, ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್‌ ತಂಡಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗುಬಡಿದಿದ್ದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲೂ ಕಠಿಣ ಪೈಪೋಟಿ ಎದುರಾಯಿತು. 2 ಬಾರಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಪಿ.ವಿ.ಸಿಂಧು, ಸಿಂಗಲ್ಸ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ನಂ.17 ಸುಪನಿದಾ ಕಟೆಥೊಂಗ್‌ ವಿರುದ್ಧ 21-12, 21-12ರಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ಒದಗಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಗೆಲುವಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ನಂತರ ನಡೆದ ಡಬಲ್ಸ್‌ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಯುವ ಜೋಡಿ ತ್ರೀಸಾ ಜಾಲಿ-ಗಾಯತ್ರಿ ಗೋಪಿಚಂದ್‌ ವಿಶ್ವ ನ.10 ಜೊಂಗ್‌ಕೋಲ್ಫಾನ್ ಕಿಟಿತಾರಾಕುಲ್ ಮತ್ತು ರವಿಂಡಾ ಪ್ರ ಜೊಂಗ್‌ಜೈ ಜೋಡಿಯನ್ನು 21-16 18-21 21-16ರಲ್ಲಿ ಪರಾಭವಗೊಳಿಸಿ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್‌ನ ವಿರುದ್ಧ ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆದರು.

