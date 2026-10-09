ಹಾಸನದ ಸಕಲೇಶಪುರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಮಂಜರಾಬಾದ್ ಕೋಟೆಯ ಇತಿಹಾಸ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕಾಲದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ, ನಕ್ಷತ್ರಾಕಾರದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಸುಂದರ ನೋಟದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಹಸಿರು ಸಿರಿಯಲ್ಲಿ, ಮಂಜಿನ ಮುಸುಕಿನ ನಡುವೆ ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತಿರುವ ಮಂಜರಾಬಾದ್ ಕೋಟೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಕಲೇಶಪುರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕೋಟೆ ತನ್ನ ಅಪರೂಪದ ನಕ್ಷತ್ರಾಕಾರದ ವಿನ್ಯಾಸ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವದಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 1792ರಲ್ಲಿ ಈ ಕೋಟೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸೈನಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಮಲೆನಾಡಿನ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸುವುದು ಕೋಟೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಫ್ರೆಂಚ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿದ್ದ ಈ ಕೋಟೆಯ ವಿನ್ಯಾಸವು ಅಂದಿನ ಸೈನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿದೆ.
ಸಮುದ್ರಮಟ್ಟದಿಂದ ಸುಮಾರು 3,240 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕೋಟೆ, ಎಂಟು ಮೊನೆಗಳ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಹೋಲುವ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದೆ. ಕೋಟೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಬಲಿಷ್ಠ ಗೋಡೆಗಳು, ರಕ್ಷಣಾ ಕಂದಕಗಳು ಹಾಗೂ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾರ್ಗಗಳು ಇದರ ಸೈನಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುತ್ತವೆ. ಮೇಲಿನಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಕೋಟೆಯ ನಕ್ಷತ್ರಾಕಾರದ ವಿನ್ಯಾಸ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ರಚನೆಯು ಮಂಜರಾಬಾದ್ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಭಾರತದ ಗಮನಾರ್ಹ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೋಟೆಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಮನಮೋಹಕ ಅನುಭವ
ಸಕಲೇಶಪುರದಿಂದ ಸುಮಾರು 6 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕೋಟೆಯನ್ನು ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ತಲುಪಬಹುದು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಂಜಿನ ಹೊದಿಕೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮನಮೋಹಕ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೋಟೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಇತಿಹಾಸ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೊಬಗು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸಂಗಮಿಸಿರುವ ಮಂಜರಾಬಾದ್ ಕೋಟೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.