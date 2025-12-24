ವಾಜಪೇಯಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ.
ಲೇಖಕರು: ಡಾ.ಮನುಶಿವರಾಮು, ಲೇಖಕರು ಹಾಗೂ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ವಿಭಾಗ, ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ ವಿವಿ ಮೈಸೂರು
ಭಾರತ ರತ್ನ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಸದೀಯ ಪಟು, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಎತ್ತರವಾಗಿ ನಿಂತವರು. ದೃಢನಿಶ್ಚಯ, ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತರಾಗಿದ್ದ ಅವರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುವಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಬೆಳಕಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಅವರ ಬಹುಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ವಾಗ್ಮಿ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸರಳ ವಿಧಾನವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆಸೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದ ಅದ್ಭುತ ರಾಜಕೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ತಳಮಟ್ಟದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಉತ್ತುಂಗದವರೆಗಿನ ಅವರ ಘಟನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಂಸದೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದರು. ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಅಂತರ್ಗತ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಕುಶಾಗ್ರಮತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಮೈತ್ರಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಅವರ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಪರ ಸ್ವಭಾವವು ಎಲ್ಲಾ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರನ್ನು ತಲುಪಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ರಾಜಕೀಯ ವರ್ಣಪಟಲದಾದ್ಯಂತ ಸೇತುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಮ್ಮತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅಪರೂಪದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದರು.
ವಾಜಪೇಯಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ. ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಬಲವಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿರಬಹುದು, ಅದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ದೇಶವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಸುವರ್ಣ ಚತುರ್ಭುಜವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಜಾಗತಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು.
ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನೆರೆಯ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೊಸ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿತು. ದೆಹಲಿ-ಲಾಹೋರ್ ಬಸ್ ಸೇವೆಯ ಉಪಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನೆರೆಯ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿಯುತ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಬಹುದು. ಅವರು ವಿಶ್ವ ಶಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅವರ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವು ಭಾರತವು ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಎಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ, ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಸರ್ಕಾರವು ಆರ್ಥಿಕ ಉದಾರೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿತು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು 2000 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಅಂತ್ಯೋದಯ ಅನ್ನ ಯೋಜನೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - ಸುವರ್ಣ ಚತುಷ್ಪಥ ಮತ್ತು 2000-01 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನ, ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ಹರಡಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕೆಲವು ಗಮನಾರ್ಹ ಉಪಕ್ರಮಗಳಾಗಿವೆ.
ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ 86 ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತರುವ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದವರು ವಾಜಪೇಯಿ. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯು 6 ರಿಂದ 14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಉಚಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪೋಖ್ರಾನ್ ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಅವರ ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು, ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ದಿವಸ್ ಅನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮ್ಮಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅವರ ಉಪಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ; ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ; ಐಟಿ ಉದ್ಯಮದ ಉತ್ಕರ್ಷ; ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ; ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿಸ್ತರಣೆ; ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ದೇಶದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿತ್ರಣವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿತು.
ವಾಜಪೇಯಿ ಸರಳ ಮತ್ತು ಅನುಕರಣೀಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಅವರು ಗ್ವಾಲಿಯರ್ನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಏಕೈಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಓದುವ ಕೋಣೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಲವಾರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು, ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ದೀನದಲಿತ ಜನರಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಸುಶಾಸನ ದಿನ
ತಮ್ಮ 93 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ನಿಧನದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತವು ಜನರು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುತ್ರನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ಅನ್ನು ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸುಶಾಸನ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ . ರಾಜ್ಯದ ಮಾಜಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರಾದ ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್.ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ ಅವರು ಸುಶಾಸನ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ನಾಡ ಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ವತಿಯಿಂದ ಸುಶಾಸನ ದಿವಸವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜನರನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷವು ಸಹ ಅನೇಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳ 25 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಗರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿಯೇ ಸರಿ.